Суд звільнив чотирьох обвинувачених у захопленні Маріупольського відділу міліції – адвокат

Жовтневий районний суд Маріуполя звільнив заарештованих Євгена Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника та В’ячеслава Бірюкова під особисте зобов’язання, повідомив Радіо Свобода адвокат Віталій Омельченко. Їм інкримінують участь у захопленні Маріупольського міського відділу міліції 9 травня 2014 року.

Він підтвердив, що обвинувачених готують до обміну утримуваними особами між українською владою та підтримуваними Росією бойовиками.

Прокурори висунули обвинувачення за низкою статтей, серед яких – терористичний акт, створення терористичної групи чи організації та розбій.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Також підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.