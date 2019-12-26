У Кремлі очікують на прогрес при Зеленському щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сподівання на прогрес у врегулюванні ситуації на сході Україні при президентові Володимиру Зеленському. Про це Лавров заявив в інтерв’ю російській державній агенції ТАСС.

«На жаль, конфлікт на сході України триває. На лінії зіткнення, як і раніше, стріляють. Блокаду регіону не знімають. Разом з тим, сподівання на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються. Зеленський називає якнайшвидше припинення війни на південному сході країни одним з найважливіших пріоритетів свого президентства. За п’ять місяців він зумів зробити те, що його попередник роками вперто відмовлявся виконувати», – сказав Лавров.

Він додав, що завдяки процесу розведення сил у трьох районах на Донбасі і «письмовій фіксації тексту «формули Штайнмаєра» стало можливим проведення в Парижі 9 грудня саміту у «нормандському форматі».

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Також підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року. Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, обговорити місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.​