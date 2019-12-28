Фрунзенський районний суд Харкова 28 грудня 2019 року оголосив вирок трьом обвинуваченим у теракті 22 лютого 2015 року, який забрав життя чотирьох людей. Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова, засудили до довічного ув’язнення із конфіскацією майна. При цьому їх відпустили під особисте зобов’язання, бо вони є у списках на обмін з Росією. Самих обвинувачених на засіданні не було. Вирок вони слухали в режимі відеоконференції, перебуваючи у СІЗО. У коридорі суду сталась штовханина між представниками громадських організацій та поліцією. Журналістів тривалий час не пускали до судової зали, де судді почали зачитувати вирок. Будівля суду була під посиленою охороною, усіх відвідувачів перевіряли на вході.