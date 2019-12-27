Суд у Дніпрі випустив з-під варти двох підозрюваних в держзраді, їх готують до обміну – адвокат

Красногвардійський райсуд Дніпра у п’ятницю звільнив з-під варти громадян України Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая, підозрюваних в державній зраді. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив їхній адвокат Валентин Рибін.

За його словами, обоє його підзахисних підписали угоди про визнання провини. Суд засудив обох до 2 років 4 місяців й 11 днів позбавлення волі.

Валентин Рибін поінформував, що Мастікашеву та Каратая було звільнено з-під варти у залі суду, обох їх наразі готують до обміну.

«Після звільнення у залі суду їх у супроводі співробітників СБУ повезли на пункт збору. Інформація про місце перебування не розголошується», – сказав адвокат.

У листопаді 2018 року в Дніпрі розпочався суд над громадянами України, підозрюваними в державній зраді, Дар’єю Мастікашевою та Олександром Каратаєм. Сторона обвинувачення заявила клопотання про продовження їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи наявністю ризиків того, що підсудні можуть ухилятись від суду та чинити незаконний вплив на свідків.

Водночас адвокати наполягали на поверненні обвинувального акту до прокурори, як такого, що «не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу»: в обвинувальному акті щодо обох підсудних фігурувало слово «підозрюється», а не «обвинувачується».

Тоді Бабушкінський районний суд Дніпра повернув обвинувальний акт прокуратурі.

Мастікашевій та Каратаєву інкримінували дії, спрямовані «на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України». Їх підозрювали в тому, що 2017 році вони організували виїзд в Росію колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом працевлаштування. Обвинувачення вважає, що в подальшому українських екс-військових хотіли використовуватися для диверсій, зрежисованих російськими спецслужбами.

Раніше захисники Дар’ї Мастікашевої та Олександра Каратая заявляли, що обоє були затримані незаконно та зазнали катувань під час слідства. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вимагала перевірки інформації про «тортури в СБУ» щодо Дар’ї Мастікашевої. В СБУ незаконні дії заперечували.