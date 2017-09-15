HRW вимагає перевірки інформації про «тортури в СБУ» щодо підозрюваної у держзраді українки

Дніпро – Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що має інформацію про те, що співробітники Служби безпеки України незаконно затримали і упродовж двох днів, застосовуючи тортури, утримували без зв’язку із зовнішнім світом жінку, якій інкримінують державну зраду. Громадянку України, яка жила в Москві, підозрюють у вербуванні колишніх бійців АТО для вивезення до Росії, де ФСБ планувала використати їх для прикриття терактів на території цієї країни. В СБУ категорично відкидають звинувачення у застосуванні до підозрюваної незаконних методів. Водночас її адвокат і міжнародні правозахисники наполягають на ретельному розслідуванні.

У заяві Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch від 15 вересня йдеться про те, що 29-річна громадянка України Дар’я Мастікашева, яка живе в Москві, була затримана представниками українських сил безпеки. У серпні вона приїжджала на Дніпропетровщину, в Кам’янське, до матері та сина і була перехоплена силовиками, коли вже збиралась виїжджати назад, у Росію. З посиланням на родичів та захист затриманої, міжнародні правозахисники зазначають: два дні жінка не мала зв’язку з рідними, до неї також не допускали адвоката. Згодом їй висунули обвинувачення у державній зраді, а суд у Дніпрі обрав запобіжний захід – утримання під вартою.

За даними захисту Дар’ї Мастікашевої, застосувавши фізичний тиск, зокрема, побиття, силовики змусили жінку на відеокамеру прочитати зізнання у роботі на ФСБ Росії і намір завербувати ветеранів бойових дій на сході України для скоєння терактів у Росії, в яких ФСБ мала звинуватити українську владу. Пізніше в слідчому ізоляторі, під час зустрічі з адвокатом, жінка зазначила, що зробила це зізнання після тортур і морального тиску: мовляв, силовики погрожували їй розправою над родичами.

«Її обличчя було заретушоване, аби приховати сліди побоїв»

Адвокат Дар’ї Мастікашевої Валентин Рибін називає цей випадок «кричущим порушенням прав людини» і зазначає, що захист уже звернувся до Європейського суду з відповідною скаргою.

Мова йде про кричущий випадок банального викрадення людини, побиття, застосування до неї тортур і потім демонстрації цієї людини на всю Україну, на весь світ

Як сказав у коментарі Радіо Свобода адвокат, «мова йде про кричущий випадок банального викрадення людини, побиття, застосування до неї тортур і потім демонстрації цієї людини на всю Україну, на весь світ». Він пригадав брифінг голови СБУ Василя Грицака від 17 серпня, коли той заявив, що служба викрила механізм російських спецслужб, через який ФСБ Росії планувала використати колишніх бійців АТО для прикриття терактів на території цієї країни.

Журналістам тоді надали відео зізнання однієї з «координаторок», її обличчя було заретушоване. Адвокат затриманої стверджує, що це є одним із доказів того, що силовики намагались приховати сліди тортур.

«На відео, показаному на брифінгу в СБУ, її обличчя навмисне було заретушоване, аби приховати сліди побоїв. Ми затребували це відео, нам ніхто його не надає. Матері вдалось зробити фотографію обличчя Дар’ї, коли вона бачилась з нею 17 серпня, ця фотографія є в інтернеті. Моя підзахисна зможе впізнати цих осіб, якщо їй нададуть таку можливість. Усі розуміють, що ця справа викличе серйозний резонанс, адже це навіть не середньовіччя, а первіснообщинний лад – поводити себе так із жінкою…Нами здійснюється відповідна робота, ми збираємо докази щодо її викрадення і тортур, ми надіслали десятки запитів до СБУ, прокуратури Дніпропетровської області, Генеральної прокуратури, заяви про злочин з боку посадових осіб», – каже адвокат.

«Служба безпеки діяла і діє виключно у рамках закону» – СБУ

В управлінні СБУ в Дніпропетровській області у п’ятницю Радіо Свобода не змогли надати коментарів щодо цієї ситуації. Як зазначили у відомстві, журналісти мають звернутись з офіційним письмовим інформаційним запитом. Радіо Свобода вже підготувало і подало такий документ.

Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила Радіо Свобода, що звинувачення на адресу спецслужби «не мають під собою жодних підстав».

Служба безпеки діяла і діє винятково у рамках закону

«Служба безпеки діяла і діє винятково у рамках закону, тому вся російська інформаційна пропаганда, яка таким чином намагається захиститися від свого провалу терактів, які вони планували – ми цього не будемо коментувати», – сказала Олена Гітлянська.

«На обличчі у жінки є синці та подряпини, просто так людина це не отримує»

Міжнародні правозахисники наполягають на тому, що інформація про можливе застосування тортур щодо підозрюваної має бути ретельно перевірена.

У коментарі Радіо Свобода представниця Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch в Україні Таня Купер сказала, що на адресу українських силовиків пролунали серйозні звинувачення і вони не можуть бути проігноровані. Вона також повідомила про кілька подібних випадків минулого року, які, за її словами, досі не розслідувані.

Ми очікуємо від української влади, конкретно – від СБУ, що вона розслідує ці факти і надасть медичну допомогу Дар’ї

«Ми дізнались про це зі ЗМІ, від родичів та адвокатів Дар’ї. Ми очікуємо від української влади, конкретно – від СБУ, що вона розслідує ці факти і надасть медичну допомогу Дар’ї, на яку вона розраховує, враховуючи те, що вона скаржиться на самопочуття. Нас турбує те, що два дні ніхто не знав про її місце перебування, те, що щодо неї начебто застосовували тортури, і те, що після цього немає ніякої перевірки. На фото, яке зробила її мама, видно, що на обличчі у жінки є синці й подряпини, просто так людина це не отримує. Ми закликаємо СБУ перевірити, встановити факти. Ми стурбовані тим, що люди заявляють про тортури, і це не перевіряється. І це не перший випадок. Наша та інші організації встановлювали факти, зокрема 2016 року, про те, що співробітники правоохоронних органів застосовували недозволені методи щодо цивільних людей. З іменами, з деталями цих випадків ми звертались до СБУ, але на даний момент не бачимо суттєвого і значущого розслідування», – зауважила Таня Купер.

Ситуація із заявами про тортури щодо Дар’ї Мастікашевої активно висвітлюється у російських ЗМІ. Так, у серпні інтернет-сайт телеканалу RT повідомив, що у розпорядження редакції буцімто потрапив лист «триразової чемпіонки України з тхеквондо та цивільної дружини колишнього охоронця Бориса Березовського Дар’ї Мастікашевої», у якому та нібито розповідає про те, як її «душили до втрати свідомості й тримали роздягненою з пакетом на голові». Видання стверджувало, що цивільний чоловік Дар’ї Сергій Соколов заявляв, що «вся справа була сфабрикована як помста за його розслідування зв’язків українських спецслужб з організованими злочинними угрупованнями». Той самий текст передрукували інші російські ЗМІ.

Справа «завербованих АТОвців»

У серпні голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів про деталі диверсії, яку готувала Федеральна служба безпеки Росії. Йшлось про випадок, коли трьох ветеранів АТО через російський центр «Аналітика і безпека» запросили до Москви неначе на будівельні роботи, на заробітки. А натомість, видали чіткі інструкції про те, що слід відзняти режимні об’єкти у кількох російських містах і, за розкладом, дзвонити «кураторам». За його даними, 6 серпня двох із цих вербувальників затримали – громадян України Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая.

Зокрема, щодо Дар’ї Мастікашевої повідомлялось, що вона надала колишнім бійцям, які їхали до Москви, валізи з подвійним дном, де потім виявились тактичні рюкзаки та інструкції щодо фотозйомок аеропорту, метро та інших стратегічних об’єктів і зв’язку з «куратором».

За рішенням суду в Дніпрі, Дар’я Мастікашева має перебувати під вартою упродовж двох місяців – до 16 жовтня.