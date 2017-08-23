«Атошники», заробітки в Москві і ФСБ: продовження майже детективної історії

Голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів про нові деталі диверсії, яку готувала Федеральна служба безпеки Росії. Йдеться про випадок, коли трьох ветеранів АТО через російський центр «Аналітика і безпека» запросили до Москви неначе на будівельні роботи, на заробітки. А натомість, видали чіткі інструкції про те, що слід відзняти режимні об’єкти у кількох російських містах і – за розкладом – віддзвонюватись «кураторам». 16 вересня двох із цих вербувальників затримали – йдеться про громадян України Дарію Мастікашеву та Олександра Каратая. Проте вдалось викрити і третього «куратора» у цій провокації, розповів Грицак.

Ще одним учасником цієї злочинної групи був чоловік на ім’я Ігор, розповів голова Служби безпеки Василь Грицак. Він відповідав за те, щоби за попередньо прописаним графіком приймати дзвінки від «бригадира» Юрія Бондаря – головного з групи демобілізованих вояків, які вирішили заробити в Москві на будівництві.

​Затриманий Ігор розповів слідчим, що він раніше уже був «куратором із України», виконуючи завдання на замовлення Росії.

«Тобто на сьогодні можемо впевнено сказати, що як мінімум дві групи було вже зрежисовано, підібрано і відправлено в Росію для інсценування, для відпрацювання спектаклю з можливим готуванням українськими громадянами, «атошниками» диверсій та терактів на території Російської Федерації», – сказав Грицак на прес-конференції для закордонних медіа.

І в СБУ висловлюють упевненість, що троє затриманих кураторів – це ще не повністю розкрита схема. На волі залишаються люди, які сприяли тому, щоби використати українців, звинувативши їх у зрежисованому теракті, каже Грицак.

Чому військові взагалі поїхали до Росії?

СБУ дізналась про те, що планувалось лише постфактум.

За словами трьох бійців, вони отримали «спокусливу пропозицію» – заробити у Москві 500 доларів за тиждень. Їм пояснили, що саме тим, хто пройшов війну, довіряють, тому й пропонують роботу.

Спершу чоловіки мали поїхати на ознайомлення – оглянути і на майбутнє відзняти об’єкти, де, мовляв, робитимуть ремонт. Одна із кураторок Дарія Мастікашева запевнила їх, що особистих речей можна не брати: робочий одяг та інструменти їм нададуть.

​Вже у квартирі в Москві «бригадир» групи каже, що знайшов у своїй валізі чіткі інструкції, прописані покроково. Щодня о конкретній годині він мав виходити з квартири, фотографувати аеропорт, метро та інші стратегічні об’єкти. А після цього – віддзвонюватись і за майже дослівним сценарієм казати, що «все в порядку». Відповідав на ці телефонні дзвінки Ігор, про якого і розповів голова СБУ.

Чоловіки казали, що відразу, коли побачили ці інструкції, зрозуміли, що стали мішенями для спецоперації. Сумніви розвіялись, коли знайшли у подвійному дні валіз, які їм надала Мастікашева, тактичні рюкзаки та предмети, які не просили.

Ми зрозуміли, куди ми потрапили і хто нами керує, і вирішили звідти втекти

Проте у перший із семи днів «бригадир» групи все ж відфотографував указані об’єкти інфраструктури у Москві. За словами чоловіка, хотів виграти час, щоб придумати, що робити.

«Ми зрозуміли, куди ми потрапили і хто нами керує, і вирішили звідти втекти. На наступний день ми вже перетнули кордон. Бігли на «Блаблакарі», – розповідав «бригадир» Юрій Бондар на прес-конференції 17 серпня.

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Чоловіки залишили на квартирі в Москві усі речі, прихопили лише інструкції – вони і є зараз основою для розслідування.

СБУ ж дізналась про цей випадок після того, як вони вже повернулись до України. І, каже Грицак, слід було негайно розповідати про це медіа, щоб Росія не встигла зорієнтуватись і використати ситуацію на свою користь.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому вони, – люди, які воювали на фронті з Росією, – взагалі погодились їхати до Москви на заробітки, чоловіки відповіли – хотіли заробити. Кажуть, довірились Олександру Коротаю, з яким раніше були знайомі, не чекаючи від нього обману.

«І не побоялись, і совісті вистачило?»

Коли ветеранська спільнота почула про цей випадок – це було топ-темою, каже голова Спілки ветеранів АТО Кирило Сергеєв.

«Саме в двох контекстах обговорювалось. По-перше, якого біса. По-друге, що там у голові відбувається? І не побоялись – раз, і совісті вистачило, два», – каже він.

За словами Сергеєва, коли йому потрібно було поїхати до Литви – їхав навіть не через Білорусь, а через Польщу – розумів, що Росія відслідковує зручні для провокацій «мішені». Тож викликає здивування, чому чоловіки на це погодились та ще і дозволили фотографувати їхні посвідчення учасників бойових дій, буцімто для перетину кордону.

Проте фактор грошей залишається для дуже багатьох ветеранів, та і пересічних громадян, сильним аргументом, каже Сергеєв. Не всі мають професію, та потрібні навички, щоби знайти прибуткову роботу вдома, повернувшись із АТО, додає він.

Разом із тим, слід враховувати: бійці часто дуже травмовані тим, що пережили. І навіть у Сполучених Штатах – країні, в якій забезпечення та реабілітація ветеранів уже напрацьовані десятиліттями, – залишається близько 16% демобілізованих, які не можуть знайти себе у нормальному житті після повернення.

«Не всім можна допомогти, потрібно це розуміти», – додав Сергеєв.

СБУ сама з такими ситуаціями не впорається – Скибінецький

Із ветеранськими організаціями потрібно вести роз’яснювальні роботи, пояснюючи, що саме ті, хто ще вчора був в АТО, є прицільною мішенню для російських спецслужб. Про це говорить колишній заступник голови СБУ Олександр Скибінецький.

І чинний голова цього відомства Василь Грицак, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, запевнив, що СБУ цим займається, проте оперативно виявляти всі схеми на території України та Росії надзвичайно складно.

Щоби був результат, Служба безпеки повинна співпрацювати з іншими відомствами, упевнений Скибінецький. «Із Міністерством оборони, з соціальними службами, з волонтерськими організаціями, щоб своєчасно отримувати сигнали про назрівання неблагополучної ситуації», – зауважує він.

Надалі суд вирішуватиме міру провини усіх учасників задуму, який вдалось зупинити, каже голова СБУ Грицак. Проте він нагадує: українцям небезпечно їздити до Росії не залежно від мети подорожі.

За оцінками СБУ, зараз на заробітках в Росії перебувають близько двох мільйонів українців.