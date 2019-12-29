Що потрібно знати про обмін утримуваними на Донбасі

29 грудня має відбутися обмін утримуваними особами між Україною та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Радіо Свобода спробувало відповісти на головні питання навколо потенційного обміну.

Чому обмін відбувається саме зараз?

9 грудня в Парижі лідери країн «нормандського формату» – України, Франції, Німеччини та Росії – зустрілися вперше за три роки та обговорили ситуацію на Донбасі. Вони, зокрема, домовилися обміняти утримуваних осіб до 31 грудня.

23 грудня Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі узгодила обмін «усіх встановлених на всіх встановлених».

Де відбуватиметься обмін?

За непідтвердженими даними, обмін утримуваними особами відбуватиметься на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське» поблизу Горлівки Донецької області.

Кого мінятимуть?

Наразі офіційних списків на обмін немає. Проте представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська говорила, що «ми зможемо нарешті забрати… тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцева були в полоні».

Київ, зі свого боку, може видати десятки людей, які перебувають під слідством через різні злочини на території України. Наприклад, 26 грудня адвокат Віталій Омельченко повідомив Радіо Свобода, що суд звільнив з-під арешту чотирьох обвинувачених у захопленні Маріупольського міського відділу міліції 9 травня 2014 року. Захисник підтвердив, що чоловіків готують на обмін.

Представниця підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Дар’я Морозова 25 грудня заявляла, що вони передадуть Україні 53 людини. Водночас, за її словами, українська сторона погодилася віддати бойовикам «ДНР» 87 людей. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

18 грудня Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що загалом у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.

Коли відбувався останній обмін?

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74».

Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Водночас на підконтрольну бойовикам територію перейшли 233 людини. За даними Генеральної прокуратури, деякі громадяни тоді відмовилися їхати в ОРДЛО.