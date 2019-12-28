Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 грудня 2019, Київ 15:59
Новини | Політика

Зеленський підтвердив обмін утримуваними 29 грудня

Зеленський підтвердив, що обмін має відбутисся завтра

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня заплановано обмін утримуваними. Про це він сказав під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє «Укрінформ».

«Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо на це. Поки не завершена повна верифікація всіх людей», – зазначив Зеленський.

Він назвав це питання найскладнішим завданням року.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG