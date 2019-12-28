Зеленський підтвердив обмін утримуваними 29 грудня

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня заплановано обмін утримуваними. Про це він сказав під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє «Укрінформ».

«Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо на це. Поки не завершена повна верифікація всіх людей», – зазначив Зеленський.

Він назвав це питання найскладнішим завданням року.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.