Звільнення ексберкутівців для обміну: під судом сталася штовханина, біля СІЗО – барикади

Під будівлею Лук’янівського СІЗО у Києві близько сотні людей влаштували в суботу ввечері протест, щоб завадити вивезенню звільнених судом з-під варти ексберкутівців для планованого на 29 грудня обміну утримуваними особами. Протестувальники перекинули сміттєві баки, щоб перегородити виїзд із СІЗО.

Крім того, під Київським апеляційним судом після оголошення рішення про зміну запобіжних заходів п’ятьом ексберкутівцям на «особисте зобов’язання» сталась штовханина – також з метою перешкодити вивезенню ексберкутівців, які, за даними прокурорів, включені до списку на обмін утримуваними особами між Києвом та бойовиками «ЛДНР».

Колегія суддів Київського апеляційного суду в суботу ввечері ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу колишнім працівникам підрозділу особливого призначення «Беркут», обвинуваченим у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Так, Олегові Янішевському, Сергієві Зінченку та Павлу Аброськіну, які досі перебували під вартою, а також Сергієві Тамтурі та Олександру Маринченку, які були під домашнім арештом, призначили натомість особисте зобов’язання. Таким чином суд залишив без задоволення прохання сторони потерпілих залишити незмінними апеляційні скарги обвинувачених.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обмін утримуваними особами запланований на 29 грудня.