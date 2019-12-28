Суд пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення щодо зміни запобіжних заходів ексберкутівцям

Колегія суддів Київського апеляційного суду пішла до нарадчої кімнати ухвалювати рішення щодо клопотань ексберкутівців та їхніх захисників про зміну запобіжного заходу. Як передає УНІАН, колегія суддів має ухвалити рішення після 9-годинного засідання в суботу.

Клопотання про відвід новим прокурорам у справі на заміну тим, що вели справу 5 років, судді залишили без розгляду.

Повідомляється, що у дворі суду стоїть два мікроавтобуси та броньований військовий автомобіль.

27 грудня Київський апеляційний суд розпочав слухання справи щодо апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення «Беркут».

Обвинувачені ексберкутівці оскаржили ухвалу Святошинського районного суду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

«Адвокатська дорадча група» 26 грудня повідомила про подання клопотання від тридцяти потерпілих у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014 року щодо обов’язкової їхньої участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям, обвинуваченим у цій справі.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти.

Сьогодні на засіданні Київського апеляційного суду прокурори підтвердили, що ексберкутівці включені до списку на обмін утримуваними особами між Україною та бойовиками «ЛДНР».