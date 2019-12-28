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28 грудня 2019, Київ 22:11
Новини | Політика

Суд пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення щодо зміни запобіжних заходів ексберкутівцям

Суддя Маргарита Васильєва (у центрі) головує на засіданні з розгляду апеляцій на запобіжні заходи ексберкутівцям, Київський апеляційний суд, 27 грудня 2019 року

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Колегія суддів Київського апеляційного суду пішла до нарадчої кімнати ухвалювати рішення щодо клопотань ексберкутівців та їхніх захисників про зміну запобіжного заходу. Як передає УНІАН, колегія суддів має ухвалити рішення після 9-годинного засідання в суботу.

Клопотання про відвід новим прокурорам у справі на заміну тим, що вели справу 5 років, судді залишили без розгляду.

Повідомляється, що у дворі суду стоїть два мікроавтобуси та броньований військовий автомобіль.

Суддя Маргарита Васильєва (у центрі) головує на засіданні з розгляду апеляцій на запобіжні заходи ексберкутівцям, Київський апеляційний суд, 27 грудня 2019 року
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У справі щодо ексберкутівців заявлено відвід головуючій судді

27 грудня Київський апеляційний суд розпочав слухання справи щодо апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення «Беркут».

Обвинувачені ексберкутівці оскаржили ухвалу Святошинського районного суду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

«Адвокатська дорадча група» 26 грудня повідомила про подання клопотання від тридцяти потерпілих у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014 року щодо обов’язкової їхньої участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям, обвинуваченим у цій справі.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти.

Сьогодні на засіданні Київського апеляційного суду прокурори підтвердили, що ексберкутівці включені до списку на обмін утримуваними особами між Україною та бойовиками «ЛДНР».

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