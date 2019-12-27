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27 грудня 2019, Київ 18:45
Новини | Політика

Адвокат Закревська заявила відвід новим прокурорам замість тих, що вели справу ексберкутівців

Адвокат Євгенія Закревська у Київському апеляційному суді, 27 грудня 2019 року

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Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила відвід новим прокурорам, яких Генпрокуратура направила на заміну групі тих, хто вів справу ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Про це повідомила у п’ятницю «Адвокатська дорадча група».

«Керівництво ГПУ направило до суду «нову групу прокурорів», які жодного дня не були у справі і які начебто мають замінити процесуально незалежних прокурорів, які вели справу 5 років. Оскільки прокурори у справі – Донський, Земсков, Симонов, Іванов – відмовились зливати справу про розстріл на Інститутській 20 лютого і погоджуватись зі звільненням обвинувачених. Представник потерпілих Євгенія Закревська заявила відвід прибувшим прокурорам», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що новими прокурорами у справі, яких відрядила ГПУ, є Куций, Суботін, Шеваленко.

«Заявляю відвід цим прокурорам (Куций, Суботін, Шеваленко). Я у справі 5 років. Зазначені прокурори не володіють матеріалами справи від слова взагалі. Очевидно, їхня мета – не підтримання державного обвинувачення у справі, а зміна запобіжних заходів обвинуваченим. Очевидно, на них чинився тиск, і вони не є незалежними. Вони не мають права за таких обставин і не можуть приймати участь у кримінальному провадженні. Беркутівці проти відводу та «підтримують» прибувших прокурорів», – цитує «Адвокатська дорадча група» Євгенію Закревську.

У ГПУ офіційно не коментували рішення про заміну прокурорів у справі.

Представники родин Героїв Небесної сотні і учасники Революції гідності у приміщенні Шевченківського суду, Львів, 27 грудня 2019 року
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27 грудня Київський Апеляційний суд розпочав слухання справи щодо апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення «Беркут».

Обвинувачені ексберкутівці оскаржили ухвалу Святошинського районного суду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

«Адвокатська дорадча група» 26 грудня повідомила про подання клопотання від тридцяти потерпілих у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014 року щодо обов’язкової їхньої участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям, обвинуваченим у цій справі.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти. Однак офіційного підтвердження про те, що ексберкутівці будуть долучені в списки на обмін немає.

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