Адвокат Закревська заявила відвід новим прокурорам замість тих, що вели справу ексберкутівців

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила відвід новим прокурорам, яких Генпрокуратура направила на заміну групі тих, хто вів справу ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Про це повідомила у п’ятницю «Адвокатська дорадча група».

«Керівництво ГПУ направило до суду «нову групу прокурорів», які жодного дня не були у справі і які начебто мають замінити процесуально незалежних прокурорів, які вели справу 5 років. Оскільки прокурори у справі – Донський, Земсков, Симонов, Іванов – відмовились зливати справу про розстріл на Інститутській 20 лютого і погоджуватись зі звільненням обвинувачених. Представник потерпілих Євгенія Закревська заявила відвід прибувшим прокурорам», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що новими прокурорами у справі, яких відрядила ГПУ, є Куций, Суботін, Шеваленко.

«Заявляю відвід цим прокурорам (Куций, Суботін, Шеваленко). Я у справі 5 років. Зазначені прокурори не володіють матеріалами справи від слова взагалі. Очевидно, їхня мета – не підтримання державного обвинувачення у справі, а зміна запобіжних заходів обвинуваченим. Очевидно, на них чинився тиск, і вони не є незалежними. Вони не мають права за таких обставин і не можуть приймати участь у кримінальному провадженні. Беркутівці проти відводу та «підтримують» прибувших прокурорів», – цитує «Адвокатська дорадча група» Євгенію Закревську.

У ГПУ офіційно не коментували рішення про заміну прокурорів у справі.

27 грудня Київський Апеляційний суд розпочав слухання справи щодо апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення «Беркут».

Обвинувачені ексберкутівці оскаржили ухвалу Святошинського районного суду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

«Адвокатська дорадча група» 26 грудня повідомила про подання клопотання від тридцяти потерпілих у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014 року щодо обов’язкової їхньої участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям, обвинуваченим у цій справі.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти. Однак офіційного підтвердження про те, що ексберкутівці будуть долучені в списки на обмін немає.