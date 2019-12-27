У справі щодо ексберкутівців заявлено відвід головуючій судді

Адвокат потерпілих у справах Майдану Олена Сторожук заявила про відвід головуючій судді Маргариті Васильєвій у судовому засіданні з розгляду апеляційних скарг на запобіжні заходи ексберкутівцям, обвинуваченим у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році, передає агенція УНІАН.

«Зі сторони потерпілих мені чітко зрозуміло, що на вас (звернення до судді – ред.) здійснюється тиск. Я вважаю, що ви зобов’язані заявити самовідвід, якщо ви заявляєте, що тиску на вас немає, то такий відвід заявлю вам я у зв’язку з тим, що у вас є явна упередженість», – сказала адвокат.

Наразі про реакцію колегії суддів на цю заяву щодо відводу головуючої невідомо.

Раніше сьогодні колегія суддів не задовольнила іншої заяви сторони потерпілих про відвід прокурорам, яких ГПУ направила на заміну групі тих прокурорів, які вели справу 5 років.

27 грудня Київський апеляційний суд розпочав слухання справи щодо апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення «Беркут».

Обвинувачені ексберкутівці оскаржили ухвалу Святошинського районного суду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

«Адвокатська дорадча група» 26 грудня повідомила про подання клопотання від тридцяти потерпілих у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014 року щодо обов’язкової їхньої участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям, обвинуваченим у цій справі.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти. Однак офіційного підтвердження про те, що ексберкутівці будуть долучені в списки на обмін немає.