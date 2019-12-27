Суд відхилив заяву про відвід трьох нових прокурорів у справі ексберкутівців

Колегія суддів Київського апеляційного суду не задовольнила відвід прокурорам Сергію Куцому, Віталію Суботіну та Олександру Шевеленко, яких Генпрокуратура направила на заміну групі тих прокурорів, які вели справу ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році, передає агенція УНІАН.

Згідно з повідомленням, відповідне прохання про відвід, яке подала адвокат Євгенія Закревська підтримали також потерпілі, присутні на засіданні.

Водночас після нетривалого перебування у нарадчій кімнаті колегія суддів не знайшла достатньо підстав для задоволення заяви адвоката про відвід.

Раніше сьогодні адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила відвід новим прокурорам, яких Генпрокуратура направила на заміну прокурорам Донському, Земскову, Симонову та Іванову, які вели справу 5 років, і які, на думку Закревської, «відмовились зливати справу про розстріл на Інститутській 20 лютого і погоджуватись зі звільненням обвинувачених».

У ГПУ офіційно не коментували рішення про заміну прокурорів у справі.

27 грудня Київський Апеляційний суд розпочав слухання справи щодо апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення «Беркут».

Обвинувачені ексберкутівці оскаржили ухвалу Святошинського районного суду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

«Адвокатська дорадча група» 26 грудня повідомила про подання клопотання від тридцяти потерпілих у справі про розстріл протестувальників 20 лютого 2014 року щодо обов’язкової їхньої участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям, обвинуваченим у цій справі.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти. Однак офіційного підтвердження про те, що ексберкутівці будуть долучені в списки на обмін немає.