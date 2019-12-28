Ексберкутівці рішенням суду звільнені з-під варти під особисте зобов’язання

Колегія суддів Київського апеляційного суду в суботу ввечері ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу колишнім працівникам підрозділу особливого призначення «Беркут», обвинуваченим у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році, і призначила їм особисте зобов’язання.

Олегові Янішевському, Сергієві Зінченку та Павлу Аброськіну, які досі перебували під вартою, а також Сергієві Тамтурі та Олександру Маринченку, які були під домашнім арештом, призначили натомість особисте зобов’язання.

Сторона потерпілих просила суд залишити апеляційні скарги обвинувачених ексберкутівців без задоволення.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, після оголошення рішення суду сталась штовханина під будівлею з метою перешкодити вивезенню ексберкутівців.

Раніше сьогодні на засіданні Київського апеляційного суду прокурори підтвердили, що ексберкутівці включені до списку на обмін утримуваними особами між Україною та бойовиками «ЛДНР».

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обмін утримуваними запланований на завтра, 29 грудня.

Фігурантам цієї справи про розстріли на Майдані інкримінували перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнали вини за жодним із пунктів.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва.