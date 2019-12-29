Стали відомі імена звільнених з ОРЛО людей, чиї особи вже встановили

Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова назвала перші імена людей, переданих Україні угрупованням «ЛНР».

«Зокрема, звільнено четверо військових, що перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу – Сергія Іванчука, Юрія Явтушка, Івана Дєєва, Романа Фурсова», – написала вона у фейсбуці.

Окрім того, журналістка Оксана Дихніч опублікувала перелік із 25 людей, які були звільнені і передані Україні, за її даними:

1. Едуард Алоян

2. Вікторія Вороніна

3. Тетяна Горбуліч

4. Володимир Данильченко

5. Юрій Євтушок

6. Іван Дєєв

7. Валентина Єременко

8. Сергій Іванчук

9. Роман Коркішко

10. Іван Катишев

11. Анастасія Мухіна

12. Денис Олійник

13. Олександр Пауков

14. Денис Сігацький

15. Валерій Семенов

16. Анатолій Семеренко

17. Олена Сорокіна

18. Валерій Тарасюк

19. Роман Фурсов

20. Андрій Яровий

21. Іванов

22. Кучін

23. Завадський

24. Ульянов

25. Олександр Данильченко.

Поки що офіційних списків переданих осіб не публікували, але журналісти намагаються встановити особи тих, кого було видно на трансляції. Зараз переданих Україні військовополонених та цивільних заручників зібрали у наметі. Триває ідентифікація.

За повідомленнями ЗМІ, загалом з ОРЛО передали близько 25 людей, про початок обміну з ОРДО наразі не повідомляли.

Близько одинадцятої 29 грудня в офісі президента України повідомили, що процес обміну утримуваними особами розпочався на КПВВ «Майорське».

Омбудсман Людмила Денісова повідомила про можливу передачу Україні 80 полонених та цивільних заручників, тоді як представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» раніше говорили про обмін «55 на 87».