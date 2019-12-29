Денісова: попередньо, бойовики звільнили 80 українців

За попередніми даними, бойовики «ЛДНР» передали українській стороні 80 українців, утримуваних на контрольованих ними територіями. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на свого представника на місці обміну.

Вона додала, що ця цифра може змінитися.

Пост у «Фейсбуці» Денісова написала до того, як українці вийшли з автобусів, у яких прибули на КПВВ «Майорське».

Процес обміну утримуваними особами розпочався після 11-ї години.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.