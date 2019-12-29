Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 грудня 2019, Київ 13:24
Новини | Політика

Денісова: попередньо, бойовики звільнили 80 українців

Бойовики передали утримуваних українській стороні

Дивитись коментарі

За попередніми даними, бойовики «ЛДНР» передали українській стороні 80 українців, утримуваних на контрольованих ними територіями. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на свого представника на місці обміну.

Вона додала, що ця цифра може змінитися.

Пост у «Фейсбуці» Денісова написала до того, як українці вийшли з автобусів, у яких прибули на КПВВ «Майорське».

Процес обміну утримуваними особами розпочався після 11-ї години.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG