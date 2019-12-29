Низка громадських організацій прокоментували включення ексберкутівців до списку на обмін

Низка громадських організацій назвали «політичним» рішення про включення до списку на обмін колишніх беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

До звернення зокрема долучилися Transparency International, Адвокатська дорадча група, Центр Протидії Корупції, Автомайдан, Рух Чесно, БФ «Восток-SOS», Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) та інші.

«У цій ситуації немає єдиного очевидно правильного людського вибору. Ми розуміємо, що це рішення влади на вимогу Кремля підважує цінності верховенства права, справедливості та гідності та може розділити суспільство, посіявши ненависть між різними групами українців. Коли суспільство постає перед таким складним вибором, справедливість має захистити незалежний арбітр – суд та прокуратура. На жаль, ані суд, ані прокуратура не змогли виконати свій конституційний обов’язок у справі про розстріли Героїв Небесної Сотні», – мовиться у повідомленні..

У зверненні назвали загрозою для системи правосуддя та верховенства права заміну прокурорів у справі та «очевидний тиск на суд» для зміни запобіжних заходів та звільнення ексберкутівців.

«Обвинувачені вже не один рік перебувають під вартою – найсуворішим запобіжним заходом за вчинення масових вбивств на Майдані в лютому 2014 року. Головне, що досі всі обставини справи та вже продемонстровані в суді докази підтверджували доцільність і необхідність взяття під варту цих осіб до винесення їм вироків. Натомість ми стали свідками того, як різко та очевидно система правосуддя підміняє закон політичним рішенням. Без вироку у справі тa всупереч законним підставам вчиняються дії, спрямовані на зміну запобіжних заходів обвинуваченим з метою звільнення беркутівців з-під варти», – наголосили в повідомленні.

Як мовиться у заяві, подібні дії влади руйнують довіру до системи правосуддя та спроб її реформувати.

«Адже будь-які спроби очищення прокуратури та судів втрачають свою доцільність, коли натикаються на політичне «ручне» керування з боку влади всупереч вимогам закону. Держава Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора», – зазначається у зверненні.

Підписанти вимагають від влади знайти правовий спосіб урегулювання ситуації та забезпечити незалежність прокуратури та судів.

Колегія суддів Київського апеляційного суду в суботу ввечері ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу колишнім працівникам підрозділу особливого призначення «Беркут», обвинуваченим у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Так, Олегові Янішевському, Сергієві Зінченку та Павлу Аброськіну, які досі перебували під вартою, а також Сергієві Тамтурі та Олександру Маринченку, які були під домашнім арештом, призначили натомість особисте зобов’язання. Таким чином суд залишив без задоволення прохання сторони потерпілих залишити незмінними апеляційні скарги обвинувачених.

28 грудня в суді прокурори підтвердили, що ексберкутівці включені до списку на обмін утримуваними особами між Києвом та бойовиками «ЛДНР».

Після рішення суду про звільнення ексберкутівців під особисте зобов’язання близько сотні протестувальників зібралися під будівлею Лук’янівського СІЗО у Києві, перекинувши сміттєві баки перед воротами установи з метою перешкодити вивезенню колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут».

29 адвокат Ігор Варфоломєєв заявив, що п'ятеро колишніх беркутівців вже перебувають на обміні на Донбасі.