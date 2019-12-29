ОРДО заявили про початок другої частини обміну у Горлівці

Представники окремих районів Донецької області заявили про початок обміну утримуваними особами у підконтрольній їм Горлівці під Донецьком. Про це з посиланням на представницю угруповання Дар’ю Морозову повідомляють інформаційні ресурси ОРДО.

Офіційний Київ наразі не робив жодних повідомлень про це. Українських журналістів до цієї частини обміну не допустили.

Раніше офіс президента України повідомив про передання з непідконтрольної Києву території Луганської області 25 військовополонених та цивільних заручників.

Як повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, йдеться про принаймні 4 українських військових.

Близько одинадцятої 29 грудня в офісі президента України повідомили, що процес обміну утримуваними особами розпочався на КПВВ «Майорське».

Омбудсман Людмила Денісова повідомила про можливу передачу Україні 80 полонених та цивільних заручників, тоді як представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» раніше говорили про обмін «55 на 87».