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29 грудня 2019, Київ 22:27
Новини | Політика

Обмін на Донбасі: літак зі звільненими українцями сів у «Борисполі»

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних

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Літак зі звільненими в рамках обміну на Донбасі громадянами України приземлився в аеропорту «Бориспіль».

Зустрічають звільнених їхні рідні й близькі, а також представники української влади, зокрема, президент Володимир Зеленський.

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

Серед тих, хто був у списку на видачу з України (всього 127 осіб), – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, а також обвинувачені в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.

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