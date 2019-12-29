Меркель і Макрон: обмін на Донбасі має допомогти «відновити довіру між сторонами»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон привітали сьогоднішній обмін утримуваними особами на Донбасі.

У своїй заяві вони наголосили, що «це давно очікуваний гуманітарний жест, який має допомогти відновити довіру між двома сторонами».

Заява Меркель і Макрона оприлюднена на сайті канцлерки.

Вони наголосили, що потрібна подальша робота з обміну всіх затриманих у зв’язку з конфліктом.

Меркель і Макрон також заявили про важливість надати «необмежений і беззаперечний доступ» до всіх затриманих міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також дати змогу міжнародним організаціям продовжувати пошуки зниклих.

У заяві також вказано, що Франція й Німеччина продовжать свої зусилля в найближчі місяці в рамках підготовки до наступного саміту в «нормандському форматі», на якому будуть розглянуті, зокрема, політичні й безпекові умови для проведення місцевих виборів.

29 грудня в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» Україні видали 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Вони мають прибути до Києва літаком найближчим часом.

Як повідомили біля КПВВ «Майорське» у коментарі hromadske радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, в межах обміну Україна передала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» 127 людей, ще 14 відмовились брати участь в обміні.

Серед тих, кого видала Україна, – п'ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році.