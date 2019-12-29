Радіо Свобода вітає звільнення Асєєва і Галазюка в рамках обміну на Донбасі

Радіо Свобода вітає звільнення своїх авторів Станіслава Асєєва й Олега Галазюка, що перебували в полоні підтримуваних Росією бойовиків з угруповань «ДНР» і «ЛНР», в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі.

«Ми відчуваємо захват і полегшення через звільнення Стаса й Олега. Їх два з половиною роки утримували відрізаними від зовнішнього світу не через те, що вони скоїли якийсь злочин, а через те, що вони повідомляли правду про окупацію Росією їхньої батьківщини», – сказав президент Радіо Свобода Джеймі Флай.

Він подякував президентові Володимиру Зеленському, українському уряду, активістам, законодавцям і високопосадовцям по всьому світі за внесок у звільнення Асєєва і Галазюка.

Автори Радіо Свобода, які перебували в полоні від літа 2017 року, були звільнені 29 грудня в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Вони мають прибути до Києва разом з іншими звільненими літаком приблизно о 19:00.

Всього в рамках обміну Україні видали 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

Як повідомили біля КПВВ «Майорське» у коментарі hromadske радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, в межах обміну Україна передала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» 127 людей, ще 14 відмовились брати участь в обміні.