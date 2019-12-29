Автор Радіо Свобода Олег Галазюк є серед звільнених заручників «ДНР»

Олег Галазюк – цивільний заручник угруповання «ДНР» з серпня 2017 року, донецький блогер, автор колонок для Радіо Свобода повернувся на підконтрольну Україні територію в рамках обміну утримуваними особами між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

Обмін відбувся 29 грудня на КПВВ «Майорське».

Серед тих, кого передали Україні, – є також автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв.

Донецький блогер, автор колонок для Радіо Свобода Олег Галазюк перебував у полоні угруповання «ДНР» з серпня 2017 року.

За даними Офісу президента, Україні повернули 76 громадян.