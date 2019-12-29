Серед переданих заручників угруповання «ДНР» – журналіст Станіслав Асєєв

Автобус із цивільними заручниками та військовополоненими угруповання «ДНР» прибув на підконтрольну Україні територію. Серед тих, кого привезли, є журналіст Станіслав Асєєв.

Раніше офіс президента України повідомив про передання з непідконтрольної Києву території Луганської області 25 військовополонених та цивільних заручників. Їх передали українській стороні близько одинадцятої ранку на на КПВВ «Майорське».

До затримання Станіслав Асєєв співпрацював з низкою українських медіа, зокрема – з Радіо Свобода, перебуваючи в окупованому Донецьку. Писав статті для проєкта «Радіо Донбас.Реалії» під псевдонімом «Станіслав Васін».

За різними даними, у заручниках утримується із травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

17 серпня 2018 року телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Це було вперше, коли бойовики показали Асєєва від моменту затримання.

Правозахисники висловлювали занепокоєння з приводу його місцеперебування, і що під час його ув’язнення йому погрожували і, можливо, катували. Міжнародним організаціям було відмовлено у доступі до нього.

Чи є серед звільнених журналіст Олег Галазюк, який також співпрацював з Радіо Свобода, поки що встановити не вдається.