В ОРДО заявили про передачу Україні 52 людей

Представниця угруповання «ДНР» Дар’я Морозова заявила про передачу Україні 52 військовополонених та цивільних заручників, повідомляють інформаційні ресурси угруповання. Натомість, за цими даними, до окремих райони Донецької області передали 60 осіб.

Ця частина обміну відбувається закрито від українських журналістів.

Офіційний Київ наразі не робив жодних повідомлень про другу частину обміну утримуваними особами. Водночас, в офісі президента повідомили про передання Україні з ОРЛО 25 людей.

Близько одинадцятої 29 грудня в офісі президента України повідомили, що процес обміну утримуваними особами розпочався на КПВВ «Майорське».

Омбудсман Людмила Денісова повідомила про можливу передачу Україні 80 полонених та цивільних заручників, тоді як представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» раніше говорили про обмін «55 на 87».