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29 грудня 2019, Київ 17:54
Новини | Політика

США привітали обмін: «безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором»

За даними Офісу президента, Україні повернули 76 громадян

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Посольство США в Україні привітало обмін утримуваними особами між Україною і угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що відбувся сьогодні на Донбасі.

«Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених із підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в Нормандському форматі 9 грудня. Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів і багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і в Криму», – йдеться в повідомленні посольства, опублікованому в твітері 29 грудня.

Сьогодні на КПВВ «Майорське» на Донеччині відбувся обмін утримуваними особами між владою України й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

За даними Офісу президента, Україні повернули 76 громадян.

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