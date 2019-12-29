Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося – Офіс президента

Взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі завершилося, повідомляє у фейсбуці Офіс президента України.

«76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом», – йдеться в повідомленні.

Раніше представниця угруповання «ДНР» Дар’я Морозова заявила про передачу Україні 52 військовополонених і цивільних заручників, повідомляють інформаційні ресурси угруповання. Натомість, за цими даними, до окремих районів Донецької області передали 60 осіб.

Ця частина обміну відбувалася закрито від українських журналістів.

Раніше в офісі президента повідомили про передання Україні з ОРЛО 25 людей.

Близько 11:00 29 грудня в офісі президента України повідомили, що процес обміну утримуваними особами розпочався на КПВВ «Майорське».