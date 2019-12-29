ОБСЄ вітає обмін на Донбасі і сподівається на більше «позитивних новин» у 2020-му

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак привітав обмін утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

«Звільнення великої групи затриманих у святковий час є особливо важливим. Родини матимуть змогу возз’єднатися і провести разом час у період свят», – наголосив Лайчак.

Він нагадав сторонам про їхнє зобов’язання дотримуватися повного і всеосяжного перемир’я.

«Я все ще сподіваюся, що ми побачимо більше цих таких необхідних позитивних кроків до мирного вирішення конфлікту в 2020 році. ОБСЄ готова надати підтримку в рамках свого мандату через Тристоронню контактну групу і Спеціальну моніторингову місію в Україні», – додав Лайчак.

29 грудня в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» Україні видали 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Вони мають прибути до Києва літаком найближчим часом.

Як повідомили біля КПВВ «Майорське» у коментарі hromadske радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, в межах обміну Україна передала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» 127 людей, ще 14 відмовились брати участь в обміні.

Серед тих, кого видала Україна, – п'ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році.