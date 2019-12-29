Українські громадяни з окупованої частини Луганської області та ті, кого Україна віддає російській стороні, проходять верифікацію у двох наметах на майданчику КПВВ «Майорськ». Як повідомляє кореспондент Радіо Донбас.Реалії, українських громадян вивели з автобуса та завели в один намет, з іншого – виводять людей для угруповання «ЛНР» та садять в автобуси, що заїхали за ними з окупованої території. Відомо, що серед тих, кого віддає Україна, є люди, які відмовилися їхати на окуповані території. Принаймні одна літня жінка відмовилась від обміну та повернулась назад на підконтрольну Україні територію. (Відео Офісу президента)