Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 грудня 2019, Київ 16:25
Відео

Обмін: утримуваних в ОРЛО передають українській стороні – відео

Обмін: утримуваних в ОРЛО передають українській стороні – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:05:26 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Українські громадяни з окупованої частини Луганської області та ті, кого Україна віддає російській стороні, проходять верифікацію у двох наметах на майданчику КПВВ «Майорськ». Як повідомляє кореспондент Радіо Донбас.Реалії, українських громадян вивели з автобуса та завели в один намет, з іншого – виводять людей для угруповання «ЛНР» та садять в автобуси, що заїхали за ними з окупованої території. Відомо, що серед тих, кого віддає Україна, є люди, які відмовилися їхати на окуповані території. Принаймні одна літня жінка відмовилась від обміну та повернулась назад на підконтрольну Україні територію. (Відео Офісу президента)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG