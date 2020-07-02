Поліція: «справа Шеремета» готова для передачі до суду

Кримінальне провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета готове для передачі до суду, повідомила Національна поліція України.

У відомстві заявили, що з моменту завершення досудового розслідування минуло 42 дні.

«Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить винятково від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами. Слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних», – повідомили в поліції.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.