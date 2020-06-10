«Справа Шеремета»: підозрювану Кузьменко апеляційний суд залишив під вартою

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження арешту підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко до 24 липня.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – йдеться в повідомленні пресслужби суду у фейсбуці.

26 травня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та залишив її під вартою ще на 60 діб, до 24 липня. Днем раніше той же суд змінив запобіжний захід для іншої підозрюваної у справі – волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень, яку згодом вдалося зібрати. Також 25 травня суд продовжив на два місяці тримання під вартою для іншого підозрюваного у справі Андрія Антоненка (Riffmaster). Арешт йому продовжили до 23 липня.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.