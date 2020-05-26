Адвокат Дугарь повідомив, що гроші на заставу за неї зібрано

Віталій Коломієць, адвокат волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив, що станом на 26 травня вдалося зібрати суму, необхідну для внесення застави за його підзахисну у 168 160 гривень.

«Друзі, неймовірно, але за три години сума зібрана із надлишком. Просимо зупинити платежі (видаляємо реквізити). Надлишок буде спрямована на роботу в судовому слідстві і за узгодження з основними фундаторами для правової допомоги іншим добровольцям», – повідомив Коломієць у фейсбуці.

25 травня Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень. Таке рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання прокурорів. Яна Дугарь заявляла під стінами суду, що не має можливості самотужки виплатити цю заставу. Також вона наголосила, що прокуратура не має ніяких доказів її причетності до цього злочину. Прокурори не прийшли на засідання щодо зміни запобіжного заходу Яні Дугарь.

Також 25 травня цей суд продовжив на два місяці тримання під вартою для іншого підозрюваного у справі Андрія Антоненка (Riffmaster). Арешт йому продовжили до 23 липня. А в ніч на 26 травня іншій фігурантці справи – лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 липня.

25 травня під час судових засідань щодо Антоненка, Дугарь і Кузьменко під стінами Печерського суду почалася акція протесту з вимогою припинити їхнє судове переслідування та тримання під вартою й домашнім арештом. Пізніше рідні та друзі трьох підозрюваних скликали акцію протесту під Офісом президента з вимогою дотримуватися справедливості та законності у справі Шеремета.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.