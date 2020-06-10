Зеленського просять забезпечити дотримання конституційних прав підозрюваних у «справі Шеремета»

Президента України Володимира Зеленського просять забезпечити дотримання конституційних прав Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Відповідний відкритий лист до президента розмістили у Facebook, зокрема, співак Олександр Положинський та режисер Олег Сенцов.

«Вимагаємо від вас як президента України гарантувати виконання норм Конституції України, дотримання конституційних прав і свобод Кузьменко, Антоненка, Дугарь, забезпечити справедливий розгляд цієї справи незалежним і безстороннім судом з тим, щоб не продовжувалось безпідставне тримання за ґратами невинуватих людей і українське суспільство не втратило віру в справедливість і правосуддя в Україні», – йдеться у зверненні.

Автори звернення вважають, що суди не можуть бути об’єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року Кузьменко, Антоненка та Дугарь «призначили «вбивцями», транслюючи на всю країну брифінг МВС».

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. У грудні 2019 року правоохоронці назвали підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

22 травня завершилося досудове слідство. 1 червня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про відкриття для ознайомлення 38-ми томів матеріалів досудового розслідування справи.

Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень. Антоненку й Кузьменко продовжили арешт до 23 і 24 липня відповідно.