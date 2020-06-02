У поліції заявляють, що не змінювали у «справі Шеремета» маршрут руху підозрюваних

У Національній поліції України спростовують інформацію про зміну маршруту руху підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Нещодавно деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито зміну маршруту закладників вибухівки під авто, на якому підірвали журналіста Павла Шеремета. Слідство спростовує оприлюднені дані», – йдеться в повідомленні поліції у фейсбуці.

Повідомляється, що для проведення експертних досліджень слідство використовувало декілька відеофайлів, вилучених за маршрутом руху підозрюваних Антоненка та Кузьменко, у тому числі відео з фасаду приміщень Київського університету імені Бориса Грінченка на вулиці Бульварно-Кудрявській.

«У матеріалах кримінального провадження подається схема руху підозрюваних від автомобіля до вул. Бульварно-Кудрявської, 18/2 – саме там востаннє фігурантів зафіксувала камера відеоспостереження. На цій схемі чітко зображено, що після закладення вибухівки підозрювані провулком Чеховським вийшли на вулицю Бульварно-Кудрявську, звідки й повернули у квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська та Олеся Гончара. Водночас зазначаємо, що у кварталі, куди звернули фігуранти, за адресою: вул. Олеся Гончара, 28Б розташована квартира, якою користувався підозрюваний Андрій Антоненко. Він особисто підтвердив це під час допиту», – повідомили у поліції.

Також у поліції вказали, що «в попередніх підозрах маршрут руху до і після закладення вибухівки не фігурував – його було додано до тексту підозр за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що буцімто слідчі Нацполіції змінили маршрут чоловіка та жінки, які підкладали вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета, «підрізавши» нічний маршрут пари.

22 травня завершилося досудове слідство щодо підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

25 травня Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень. Того ж дня суд продовжив на два місяці тримання під вартою для іншого підозрюваного у справі Андрія Антоненка (Riffmaster). Арешт йому продовжили до 23 липня. А в ніч на 26 травня іншій фігурантці справи – лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 липня.

25 травня під час судових засідань щодо Антоненка, Дугарь і Кузьменко під стінами Печерського суду почалася акція протесту з вимогою припинити їхнє судове переслідування. Пізніше рідні та друзі трьох підозрюваних скликали акцію протесту під Офісом президента з вимогою дотримуватися справедливості та законності у «справі Шеремета».

28 травня під будівлею МВС відбулась акція «Авакоff. Відкрий докази», на якій адвокати підозрюваних вимагали від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова надати їм матеріали кримінального провадження і звинувачували слідство у зволіканніях в наданні матеріалів захисникам.

1 червня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про відкриття для ознайомлення 38-ми томів матеріалів досудового розслідування справи.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.