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28 травня 2020, Київ 19:06
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Справа Шеремета: адвокати підозрюваних вимагають можливості ознайомитися з матеріалами справи – відео

Справа Шеремета: адвокати підозрюваних вимагають можливості ознайомитися з матеріалами справи – відео
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Справа Шеремета: адвокати підозрюваних вимагають можливості ознайомитися з матеріалами справи – відео

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У четвер по обіді кілька десятків людей зібралися під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві із вимогою надати можливість захисникам підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета ознайомитися з матеріалами справи. Захисники підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь стверджують, що досудове розслідування завершилося, проте слідство не надає можливості стороні захисту ось уже тиждень ознайомитися з матеріалами справи. Тож вони звертаються до керівника МВС, аби той повпливав на слідство й вони мали змогу дізнатися деталі справи. Від міністерства до активістів ніхто не вийшов.

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