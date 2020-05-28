У четвер по обіді кілька десятків людей зібралися під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві із вимогою надати можливість захисникам підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета ознайомитися з матеріалами справи. Захисники підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь стверджують, що досудове розслідування завершилося, проте слідство не надає можливості стороні захисту ось уже тиждень ознайомитися з матеріалами справи. Тож вони звертаються до керівника МВС, аби той повпливав на слідство й вони мали змогу дізнатися деталі справи. Від міністерства до активістів ніхто не вийшов.