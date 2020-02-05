Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє

3 ЮЛІЯ КУЗЬМЕНКО

Дитячий хірург, волонтерка. Підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Затримана 12 грудня 2019 року. За версією слідства, вона разом зі ще одним підозрюваним Андрієм Антоненком заклали під машину загиблого вибуховий пристрій. Сама Кузьменко натомість стверджує, що тієї ночі їздила зі своїм тепер уже колишнім чоловіком Дмитром в аеропорт «Бориспіль» зустрічати сина і батьків із відпустки, а потім була вдома. Це підтвердили у залі суду її колишній чоловік і її мати. Прокурор тим часом заявляє, що має сумніви щодо її алібі. Печерський районний суд Києва продовжив до 3 квітня арешт Юлії Кузьменко.