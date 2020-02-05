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05 лютого 2020, Київ 21:06
Фотогалереї

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє

Печерський районний суд Києва продовжив терміни запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь, Юлії Кузьменко й Андрієві Антоненку.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій, музикант Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь і волонтер, дитячий хірург Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».

Фото: Сергій Нужненко
АНДРІЙ &laquo;RIFFMASTER&raquo; АНТОНЕНКО Український військовий, музикант. Підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Затриманий 12 грудня 2019 року. За версією слідства, він разом із Юлією Кузьменко заклали під машину загиблого вибухівку. Наголошується, що він живе неподалік місця злочину і добре знає район. Провину Антоненка нібито підтверджує кілька експертиз, в тому числі &ndash; експертиза ходи, на якій порівнювали відео з камер спостереження, де чоловік і жінка закладають вибухівку, із еталонним відео з Антоненком. Сам Антоненко свою причетність заперечує. Його захист зауважує, що чоловік на відео має інший зріст і статуру. 5 лютого Печерський райсуд Києва продовжив до 4 квітня тримання Антоненка під вартою.
1 АНДРІЙ «RIFFMASTER» АНТОНЕНКО
Український військовий, музикант. Підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Затриманий 12 грудня 2019 року. За версією слідства, він разом із Юлією Кузьменко заклали під машину загиблого вибухівку. Наголошується, що він живе неподалік місця злочину і добре знає район. Провину Антоненка нібито підтверджує кілька експертиз, в тому числі – експертиза ходи, на якій порівнювали відео з камер спостереження, де чоловік і жінка закладають вибухівку, із еталонним відео з Антоненком. Сам Антоненко свою причетність заперечує. Його захист зауважує, що чоловік на відео має інший зріст і статуру. 5 лютого Печерський райсуд Києва продовжив до 4 квітня тримання Антоненка під вартою.
ЮЛІЯ КУЗЬМЕНКО Дитячий хірург, волонтерка. Підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Затримана 12 грудня 2019 року. За версією слідства, вона разом зі ще одним підозрюваним Андрієм Антоненком заклали під машину загиблого вибуховий пристрій. Сама Кузьменко натомість стверджує, що тієї ночі їздила зі своїм тепер уже колишнім чоловіком Дмитром в аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo; зустрічати сина і батьків із відпустки, а потім була вдома. Це підтвердили у залі суду її колишній чоловік і її мати. Прокурор тим часом заявляє, що має сумніви щодо її алібі. Печерський районний суд Києва продовжив до 3 квітня арешт Юлії Кузьменко.
3 ЮЛІЯ КУЗЬМЕНКО
Дитячий хірург, волонтерка. Підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Затримана 12 грудня 2019 року. За версією слідства, вона разом зі ще одним підозрюваним Андрієм Антоненком заклали під машину загиблого вибуховий пристрій. Сама Кузьменко натомість стверджує, що тієї ночі їздила зі своїм тепер уже колишнім чоловіком Дмитром в аеропорт «Бориспіль» зустрічати сина і батьків із відпустки, а потім була вдома. Це підтвердили у залі суду її колишній чоловік і її мати. Прокурор тим часом заявляє, що має сумніви щодо її алібі. Печерський районний суд Києва продовжив до 3 квітня арешт Юлії Кузьменко.
ЯНА ДУГАРЬ Військова медсестра. Має декілька військових нагород за службу. Підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Затримана 12 грудня 2019 року. За висновками поліції, Яна Дугарь за кілька днів до вбивства фотографувала розташування камер спостереження на місці, де вибухнула машина Шеремета. Захист Дугарь натомість стверджує, що у час, коли загинув Павло Шеремет, вона перебувала у Покровську на Донеччині, а саме &ndash; на території 66-го військового шпиталю в період із 16 по 18 липня 2016 року, чому є свідки. 5 лютого Печерський районний суд Києва продовжив до 4 квітня нічний домашній арешт Дугарь.
4 ЯНА ДУГАРЬ
Військова медсестра. Має декілька військових нагород за службу. Підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Затримана 12 грудня 2019 року. За висновками поліції, Яна Дугарь за кілька днів до вбивства фотографувала розташування камер спостереження на місці, де вибухнула машина Шеремета. Захист Дугарь натомість стверджує, що у час, коли загинув Павло Шеремет, вона перебувала у Покровську на Донеччині, а саме – на території 66-го військового шпиталю в період із 16 по 18 липня 2016 року, чому є свідки. 5 лютого Печерський районний суд Києва продовжив до 4 квітня нічний домашній арешт Дугарь.

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