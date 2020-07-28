«Люблінський трикутник»: Україна, Польща та Литва започаткували новий формат співпраці

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс створили «Люблінський трикутник» як новий формат співпраці між країнами, повідомила у вівторок пресслужба укаїнського МЗС.

«Люблінський трикутник підкреслює важливу роль, яку Україна, Польща та Литва відіграють у Центральній Європі та світі. Наша єдність здатна не лише зміцнити наші країни, але і ефективно протидіяти спільним загрозам, гарантувати безпеку та процвітання нашого регіону. Україна не лише намагається приєднатися до наявних форматів взаємодії. Україна має достатньо сил та авторитету, щоб створювати нові ефективні формати з партнерами», – заявив 28 липня у Польщі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Повідомляється, що учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ.

«Україна, Польща та Литва задекларували, що не визнають незаконну окупацію Росією Криму та за жодних обставин не визнають її у майбутньому. Вони закликали Росію вивести війська з тимчасово окупованих територій України, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей. Країни Люблінського трикутника підтримують відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та закликають до припинення російської агресії проти нашої держави», – йдеться в повідомленні МЗС України.

Вказується, що голови зовнішньополітичних відомств трьох країн скоординували подальші дії та обговорили майбутні зустрічі у форматі «Люблінського трикутника».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з офіційним візитом у Польщі.