«Продовження влади Путіна – це радше ознака слабкості, а не сили» – Курт Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер розповів, чи нападе Росія з Криму, як повернути Донбас і чим завершаться вибори в Білорусі.

Про ймовірний напад Росії на Україну

…Це вже занадто драматичний крок

«Не думаю, що це можливо. Звісно, Росія має все для цього, але це вже занадто драматичний крок. Вони докладають величезних зусиль, щоб і досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може забракнути. Тому, напевно, це навряд чи станеться. …Росія щотижня вбиває українців. Вони не припиняють окуповувати Донбас і Крим, а гібридна війна проти України триває. Все це відбувається у формі насильства, із застосуванням Збройних сил, розвідки, кібератак».

Про силовий варіант деокупації Криму

Росія рано чи пізно зміниться. Путінізм і продовження його влади до 2036 року – це радше ознака слабкості, а не сили

«Не думаю, що це добра ідея. Я вважаю, що така операція буде руйнівною і для життя людей, і для їхнього майна. Росія має дуже потужну військову силу. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи. Немає варіанту доброго військового захоплення Криму. Гадаю, натомість ми маємо постійно і безперервно тиснути на Росію. І, чесно кажучи, ми мусимо бути терплячими. Росія рано чи пізно зміниться. Путінізм і продовження його влади до 2036 року – це радше ознака слабкості, а не сили. Гадаю, Росія з часом зміниться. Нам треба підтримувати тиск і бути готовим до цих змін».

…Ми бачимо слабку систему, бачимо слабкого політичного лідера

А коли Росія зміниться? – «Це неможливо передбачити. Втім, ми бачимо слабку систему, бачимо слабкого політичного лідера. Спостерігаємо занепад економіки й інфраструктури, скорочення населення. Це сила, яка має багато ресурсів, але всі ці ресурси вони з часом втрачають».

Про переговори щодо Криму

«Я сам говорив про це з російськими урядовцями, і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть: «ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити». Я поки що не бачу можливості для майбутніх переговорів, але має бути потужніший міжнародний тиск на Росію. Ось тут нам потрібні США, Великобританія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО».

А Туреччина? – «Так, Туреччина справді важливий гравець. Усі ми повинні постійно наголошувати на проблемі захоплення Криму і посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила окупацію і повернула територію. Вони не збираються обговорювати це зараз, тому ми маємо посилити цей тиск».

Про анексію Криму у 2014 році

Треба було надавати Україні більше допомоги… Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно

«Ми запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму фальшивий референдум (так званий референдум про статус Криму 2014 року, не визнаний Україною і міжнародною спільнотою – ред.), а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції. Світ повинен був набагато голосніше про це говорити, повинен був більше на цьому наголошувати. Треба було надавати Україні більше допомоги. А санкції треба було накласти ще до голосування (мається на увазі згаданий «референдум» – ред.). …Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно».

Про «кримські санкції»

Санкції будуть скасовані лише тоді, коли Росія поверне Крим Україні

«Згідно з політикою і законодавством США, ці санкції будуть скасовані лише тоді, коли Росія поверне Крим Україні. До цього часу санкції зберігатимуться. Звісно, завжди є ймовірність, що нова адміністрація чи новий Конгрес вирішать щось змінити, але я щось дуже сумніваюся в цьому. Гадаю, з огляду на поведінку Росії ніхто не матиме ані настрою, ані бажання знімати з Росії санкції. Вони будуть стільки, скільки Росія незаконно окуповуватиме Крим».

Про деокупацію Донбасу

Росія прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу

«Важливо, щоб Україна брала участь у мінських переговорах. Важливо, щоб вона обіймала мирну позицію. Ви робите все необхідне з вашого боку, а от Росія постійно порушує мінські угоди. Важливо, щоб Україна зберегла цю позицію. Річ у тім, що Росія робить усе це спеціально. Вона прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу, а це не працює. Якщо Україна розвиватиметься демократично, економічно, інтегруватиметься із Заходом, тоді Росія усвідомить, що вторгнення, окупація і вбивства українців не мають ніякого сенсу».

Про події в Білорусі

Переобрання Лукашенка вже майже гарантоване… Не думаю, що Росія планує втручатися у справи Білорусі. …Москва чи не повністю контролює білоруські спецслужби

«Гадаю, переобрання Лукашенка вже майже гарантоване. Адже він посадив за ґрати всіх, хто був проти. Не думаю, що Росія планує втручатися у справи Білорусі. Якби Кремль вважав, що російське втручання все ж необхідне, вони зробили б так, щоб про це втручання попросила сама Білорусь. Тоді б це виглядало як такий дружній жест. Не думаю, що в Білорусі ми побачимо якісь активні протистояння чи агресію. Глядачі мають розуміти, що Москва чи не повністю контролює білоруські спецслужби. Тож якби росіяни захотіли втрутитися, вони б не мали жодних проблем».