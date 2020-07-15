Київ вітає нові санкції, які США анонсує проти «Північного потоку-2»

Україна вітає позицію Сполучених Штатів щодо російського проєкту «Північний потік-2», заявляє Міністерство закордонних справ 15 липня.

«Україна щиро вітає тверду рішучість США не дозволити Росії розділити Європу геополітично та підважити енергетичну безпеку в Україні та Європі. Ми вітаємо подальші заходи США, спрямовані на те, щоб зупинити ініційований Росією проєкт «Північний потік-2», завершення якого становитиме значну загрозу до солідарності Європи», – йдеться в заяві.

Натомість Україна, за повідомленням МЗС, є «надійним транзитним партнером» і може тісно співпрацювати зі США та Євросоюзом для посилення енергетичної безпеки в регіоні.

Раніше 15 липня державний секретар США Майк Помпео на брифінгу анонсував нові санкції проти «Північного потоку-2» та «Турецького потоку». За його словами, Державний департамент вніс відповідні зміни до Акту «Про протидію опонентам Америки через санкції», включивши до них також і ці два російські енергетичні проєкти.

«Цей крок ставить інвестиції та іншу діяльність, пов’язану з цими російськими експортними газопроводами, під загрозу санкцій США. Це пряме попередження компаніям, які допомагають та співпрацюють з російськими проєктами, що мають згубний вплив: ми не будемо цього терпіти, забирайтеся зараз або ризикніть зіштовхнутися з наслідками», – сказав Помпео.

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Він додав, що ці газопроводи – не комерційні проєкти, а важелі Кремля для розширення залежності Європи від російських енергоносіїв.​

«Ці інструменти б’ють по Україні, перекриваючи транзит газу, який є її ключовим демократичним інструментом. Це також критично підважує трансатлантичну безпеку. США завжди готові допомогти нашим європейським друзям задовольнити свої потреби в енергетиці», – зазначив він.

Уряди України, США, Польщі і країн Балтії називають новий російський газогін загрозою європейській енергетичній безпеці. Німеччина, яка є одним з вигодоотримувачів проєкту, стверджує, що український транзит збережеться і після його запуску.

Росія планує добудувати цей газогін наприкінці 2020 року. Разом із іншими російськими транзитними газогонами він дасть змогу перебрати на себе майже весь обсяг газу, який нині проходить Україною і приносить їй суттєві доходи, близько 3% від усього ВВП держави, пояснюють експерти.

Проєкт «Північний потік-2» після добудови другої лінії газогону зможе забезпечити транзит до ЄС 55 мільярдів кубометрів російського газу на рік.

США заявили, що розглядають будь-які кроки, щоб припинити російський газотранспортний проєкт, бо він загрожує національній безпеці країн Європи, які є союзниками Сполучених Штатів.