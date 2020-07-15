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15 липня 2020, Київ 18:25
Новини | Економіка

Уряд заборонив ввезення в Україну вагонів, які раніше належали підприємствам у Росії

Кабінет міністрів України на засіданні 15 липня заборонив ввезення на територію України залізничних вагонів, «попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації, або вони були приписані до залізничної адміністрації РФ.

«Постановою КМУ від 30 грудня 2015 року №1147 вже запроваджено заборону до ввезення на митну територію України залізничних вагонів, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту, що походять з Російської Федерації», – заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Однак, як зазначив міністр, з листопада 2019 року юридичними особами-резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Росія, але при цьому власниками 608 вагонів були підприємства-резиденти Росії.

Україна запровадила санкції проти Росії через незаконну анексію Криму, а також через збройну агресію та підтримку бойовиків на Донбасі у 2015 році. Після цього їх кілька разів посилювали.

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