Медведєв заявив, що українці «повинні змиритися» з анексією Криму

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю «Комсомольській правді» заявив, що українці «просто повинні змиритися» з анексією Криму. Також він порадив їм «зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи» на південному сході країни, повідомляє «Настоящее время», телеканал, створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»​.

«Про Україну можу лише сказати, що після того, що там сталося, наші відносини, природно, змінилися. Змінилися вони і в силу зрозумілих причин після проведення референдуму в Криму і возз'єднання Криму з Росією. Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці повинні змиритися з тими реаліями, які існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південному сході своєї країни», – сказав він.

Київ поки не відреагував на заяву Медведєва.

Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, ввівши війська на територію українського півострова та провівши нелегетимний референдум. На ньому за «возз'єднання з Росією» висловилися 96,77% виборців Криму та 95,6% жителів Севастополя. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї санкції. Вони є досі чинними і нещодавно були в черговий раз продовжені.

Україна, як і раніше, вважає півострів своєю, але тимчасово окупованою територією. Напередодні кабінет міністрів України призупинив чинність меморандуму між урядами України і Росії про співпрацю в боротьбі з тероризмом, який був підписаний у 2012 році в Ялті. В цілому з моменту окупації Криму і збройної агресії на Донбасі Україна розірвала близько 150 з 453 договорів і угод з Росією.

8 липня в Держдуму внесли три законопроекти з поправками до Кримінально-процесуального кодексу і Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, які передбачають заборону на відчуження територій РФ. Це було прийнято як одна з «путінських» поправок до Конституції РФ. Саме відчуження частини території РФ (наприклад повернення анексованого Криму Україні) буде прирівняно до екстремізму, а за заклики до таких дій тепер в Росії будуть загрожувати тривалі тюремні терміни.

Якщо закон буде прийнятий, кримінальне покарання за заклики до відчуження території Росії складе від 6 до 10 років колонії. Зараз за заклики в ЗМІ або в соцмережах до відчуження територій РФ загрожує позбавлення волі на максимальний строк до п'яти років. Голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков уточнив, що десятирічний тюремний термін загрожує тільки тим, хто послідовно вимагає від Росії повернути «свої» території.