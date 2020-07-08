Як діє ФСБ Росії в окупованому Криму: підкидання доказів і тактика терору

«Запронували «зізнатися» в обмін на домашній арешт»​, «якщо не скажете відразу – буде гірше», забрали разом з дружиною – так описують дії ФСБ Росії потерпілі. Рано вранці 7 липня у Криму пройшли масові обшуки в будинках мусульман, переважно кримських татар і затримання. Російські силовики, за словами очевидців, перевертали речі в будинках, налякали дітей. Рідні кількох затриманих стверджують, що силовики підкинули їм книги та якісь папери, повідомляє Крим.Реалії.

Більшість затриманих 7 липня ‒ кримські татари. Винятком став мусульманин Олександр Сизиков ‒ житель села Севастянівка Бахчисарайського району.

Усього російські оперативники побували за вісьмома адресами. Окрім Олександра Сизикова вони обшукували будинки Аліма Суф'янова в селі Залізничне Бахчисарайського району, Сейрана Хайретдінова в селі Білокам'янка цього ж району, Еміля Зіядінова в селищі Октябрське Красногвардійського району, Ісмета Ібрагімова в селищі Курци Сімферопольського району, Вадима Бектемірова в селі Кам'янка цього ж району, Дилявера Меметова та Зекір'ї Муратова в Алушті.

У результаті були затримані усі, окрім Дилявера Меметова, оскільки його на момент обшуку не було вдома.

Затриманих доправили у кримський главк ФСБ Росії.

«Поширювали терористичну ідеологію»

До обіду вівторка російські та кримські ЗМІ поширили заяву кримського главку ФСБ про затримання у Криму сімох людей, підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір» ‒ мусульманської організації, забороненої у Росії.

У спецслужбі стверджують, що підозрювані «поширювали серед жителів Криму терористичну ідеологію, вербували до своїх лав кримських мусульман».

«У місцях проживання членів (організації) виявлено та вилучено значну кількість заборонених у Росії пропагандистських матеріалів «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», засобів зв'язку, електронних носіїв інформації, які використовувалися ними при веденні терористичної діяльності», ‒ йдеться в повідомленні.

Родичі затриманих, які були свідками обшуків, зі свого боку повідомляють, що силовики під час слідчих дій підкинули їм невідому літературу.

«Попросили «зізнатися» в обмін на домашній арешт»

Інформації про затриманих у відкритих джерелах небагато. Переважно вони ‒ звичайні люди, живуть у своїх селах і займаються повсякденними справами. З тих, у кого були обшуки 7 липня, відомо, що Еміль Зіядінов ‒ активіст громадського руху «Кримська солідарність», брав участь в одиночних пікетах проти переслідувань кримських татар російськими силовиками в Криму навесні 2019 року, а також їздив до Москви для підтримки співвітчизників ‒ фігурантів кримінальних справ, які адвокати називають політичними.

Його дружина Ельвіє Зіядінова розповідає, що силовики прийшли з обшуком о 4 годині ранку й «сильно стукали у двері». Двері їм відкрив Еміль Зіядінов.

«Вони увійшли в будинок, попросили наші телефони. Після того, як чоловік відмовився (їх надати ‒ КР), вони почали тиснути, говорячи, якщо він не віддасть, вони проводитимуть обшук. Потім зачитали нам постанову і почали проводити обшук, вимагали віддати їм заборонену літературу. У нас такої немає, тільки Коран і дитяча література», ‒ сказала Ельвіє «Кримській солідарності».

За її словами, силовики забрали книги та мобільний телефон чоловіка, а також ноутбук. Підписувати протокол обшуку він відмовився.

«Моєму чоловікові запропонували «зізнатися», що він є членом партії «Хізб ут-Тахрір» і в обмін на це йому буде зменшений термін аж до домашнього арешту. Ми посміхнулися і сказали, що нічого такого ми не говоритимемо», ‒ стверджує дружина активіста.

У подружжя ‒ четверо дітей та літні батьки. Комусь із них під час обшуку стало зле, приїхала «швидка». Адвоката до Зіядінова не пустили.

Забрали разом з дружиною

Також відомо про прояви громадянської позиції затриманого 7 липня Олександра Сизикова. Під час обшуку біля його будинку чергували декілька озброєних силовиків у формі ФСБ. Їхні обличчя були закриті балаклавами. На відео, знятому активістами «Кримської солідарності», силовики забирають кримчанина разом із дружиною. Пізніше це пояснили тим, що Олександр Сизиков не в змозі пересуватися самостійно, оскільки має інвалідність через зір.

«Олександр Сизиков повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на одиночні пікети на підтримку політв'язня, голови релігійної громади «Топчикой», фігуранта другої бахчисарайської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Едема Смаїлова, який до арешту був опікуном Сизикова», ‒ розповіла юрист Ельвіна Семедляєва.

Усього ми нарахували не менше десятка силовиків, які брали участь в операції затримання Олександра Сизикова та його дружини.

«Підкинули якісь книги»

Декілька свідків обшуків повідомляють, що силовики під час слідчих дій підкинули затриманим невідомі книги, які потім вилучили.

У дитячі іграшки підкинули книгу, яку ми в очі ніколи не бачили

Про це говорить дружина Вадима Бектемірова Лемара.

«Їх було чоловік сім. Вони обшукали весь будинок, горище, підвал і двір. У дитячі іграшки підкинули книгу, яку ми в очі ніколи не бачили. Ми хотіли зателефонувати адвокату, але вони сказали, що під час обшуку ми не маємо права телефонувати адвокату, якщо він не стоїть за порогом будинку. Сказали, що знають нашого адвоката й самі йому зателефонують», ‒ стверджує вона.

Після обшуку силовики забрали з собою Вадима Бектемірова. За словами дружини, його підозрюють в «участі у забороненій організації».

Про підкинуту книгу говорять і родичі перукаря з Бахчисарайського району Аліма Суф'янова.

Поки ми були в шоковому стані, вони підкинули якісь книги на стіл

«Поки ми були в шоковому стані, вони підкинули якісь книги на стіл. Один зі співробітників сказав дружині заховати їх. Нібито він такий добрий і допомагає, а насправді хотів спровокувати її на те, щоб вона сховала ніби своє майно. Вона розгубилася і викинула ці книги у вікно. У той момент один із них (силовиків ‒ КР) сказав іншому: «Вона зробила все так, як я сказав», ‒ розповів його брат «Кримській солідарності».

Ось що розповідає дружина Зекір'ї Муратова Ніна Малик. «Усе перерили, знайшли якусь книгу. Зекір'я сказав, що це не його книга. Місяців зо два тому приходив чоловік із Сімферополя, показував фотографії, пропонував співпрацю, чоловік відмовився. Але йому сказали ‒ я тебе все одно посаджу», ‒ розповіла вона.

«Підкинули папери»

Дружина Сейрана Хайретдінова Зарема з Білокам'янки Бахчисарайського району каже, що їм співробітники ФСБ теж підкинули якісь папери: «Один із них (силовиків ‒ КР) прийшов сюди (на кухню до холодильника ‒ КР). Я стою дивлюся, він цілеспрямовано свій телефон повернув, сфотографував чи зняв на відео, не знаю, і витягнув стос паперів із павутиною. Сейран і ми всі були шоковані. Нещодавно проводили ремонт, всюди все поприбирали».

За її словами, Сейран Хайретдінов не брав участі ні в яких рухах, він вважає за краще проводити час вдома з сім'єю, працює на будівництвах, «де виходить».

Під час ранкового обшуку біля будинку Хайретдінова зібралися односельці. Але їх до дому не підпустили. Кілька силовиків у балаклавах вишикувалися живим ланцюгом, перегородивши їм дорогу до місця слідчих дій. Селяни почали кричати: «Сейранчику, брате, ми тебе любимо заради Аллаха!», «Сейране, тримайся!».

Співробітники ФСБ припаркували свій автобус впритул до воріт, це обурило багатьох односельців.

Закрили його, щоб не можна було з ним попрощатися. Що це таке?

«Закрили його, щоб не можна було з ним попрощатися. Що це таке? Ніхто не побіжить нікуди. Зрештою, мати вас народила чи хто? Хоч би дали попрощатися з людиною», ‒ кричали вони.

Адвоката до Сейрана Хайретдінова теж не пустили. Коли його забрали, село залишили і силовики. Коли вони виїхали, за поріг хати вийшла дружина Хайретдінова Зарема. Вона плакала. «Заремо, візьми себе в руки. Зараз він повернеться, не переживай», ‒ заспокоювали її жительки села.

«Якщо не скажете відразу – буде гірше»

У Ісмета Ібрагімова в Курцах під час обшуку перевернули всі речі в будинку. За словами його дружини Разіє, у них шукали заборонену літературу.

Один із них сказав, що якщо ми не скажемо відразу, нам же буде гірше

«Я запитала, що означає заборонена література? Мені сказали: «Хізб ут-Тахрір». Один із них (силовиків ‒ КР) сказав, що якщо ми не скажемо відразу, нам же буде гірше», ‒ розповіла вона.

Найбільше злякалися візиту силовиків діти Ібрагімова. «Найважче було старшій дочці. Їй вісім років, вона найбільше плакала. Молодша теж плакала. Вони дуже до батька прив'язані», ‒ каже Разіє Ібрагімова.

Кримська адвокатка Ліля Гемеджи розповідає, що о 5 годині ранку прибула до будинку Ісмета Ібрагімова, але силовики не пустили її до слідчих дій.

Я вважаю, що це грубе порушення конституційних прав мого підзахисного

«Я вважаю, що це грубе порушення конституційних прав мого підзахисного. Більше того, обшук до 6 години ранку вважається нічним часом. Для цього потрібні якісь серйозні невідкладних підстави й умови. Таких умов не було. Єдина мета проведення обшуку о 4 годині ранку ‒ це не просто, щоб залякати родину, малолітніх дітей, а й щоб приховати від громадськості слідчі заходи, щоб люди не відстежували і не фіксували порушення прав людини», ‒ говорить вона.

«Маховик репресій набирає обертів»

Кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомив Крим.Реалії, що нікого із затриманих не відпустили. Їхню долю вирішить суд 7 і 8 липня.

«Сьогодні (7 липня ‒ КР) обиратимуться запобіжний захід Олександру Сизикову. Він ‒ інвалід першої групи, у нього повна сліпота, швидше за все, щодо нього ухвалять рішення про домашній арешт. Тому що його інвалідність за російським законом виключає утримання в СІЗО. А завтра (8 липня ‒ КР) щодо всіх інших теж обиратиметься запобіжний захід. Швидше за все, як показує практика, це буде утримання в СІЗО», ‒ говорить він.

За його словами, про підкинуті книги раніше повідомляли фігуранти інших кримінальних справ, яких звинувачували у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір», тому заяви рідних про такі факти під час обшуків 7 липня є типовими.

В останніх кількох кримінальних справах є підкинуті книги. Це тільки ісламська література, часто визнана в Росії екстремістською

«В останніх кількох кримінальних справах є підкинуті книги. Це тільки ісламська література, часто визнана в Росії екстремістською. Ці книги під час судових розглядів ідуть на додачу до прихованих свідків і прокурори люблять ними розмахувати, говорячи, якщо фігуранти справ таке читають, значить вони екстремісти», ‒ каже адвокат.

Еміль Курбедінов стверджує, що за останні шість років у Криму почастішали факти переслідувань кримчан за національною та релігійною ознаками.

«Під егідою боротьби з тероризмом Росія сьогодні насправді припиняє не діяльність терористів, а діяльність активістів, правозахисників, мусульман, кримських татар. Нічого не змінилося, все більше й більше цей маховик репресій проти цілого народу набирає обертів», ‒ вважає він.

Кримські обшуки 7 липня адвокат називає політичними переслідуваннями.

«Продовженням репресивних практик, спрямованих проти громадян України окупованого Криму» назвали обшуки 7 липня у Міністерстві закордонних справ України. Українські дипломати вимагають від Росії припинити ці переслідування.

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