У посольстві США в Україні стурбовані обшуками в окупованому Криму

Посольство США в Україні прокоментувало обшуки та затримання кримських татар в окупованому Росією Криму 7 липня.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі», – мовиться у повідомленні.

У посольстві наполягають, що Росія повинна звільнити усіх українських політичних в’язнів.

Вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Після обшуків російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова.