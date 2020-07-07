В окупованому Криму проходять обшуки у кримських татар – активісти

Активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє «Кримська солідарність».
«На гарячу лінію «Кримської солідарності» повідомляють про кількох обшуків в різних районах Криму», – мовиться у повідомленні.
Перше повідомлення про обшуки надійшло близько 4-ї ранку.
Зокрема повідомляється про обшуки у домівках: Еміля Зіядінова (Жовтневе, провулок Карла Маркса, 81), Ісмета Ібрагімова (Сімферопольський район, Курци), Дилявера Меметова (Алушта, вул. Туристів, 6), Аліма Суф’янова (Бахчисарайський район, Залізничне, вул. Шмельова, 50а), Сейрана Хайретдінова (Бахчисарайський район, Білокамянка) та Олександра Сізікова (Бахчисарайський район, Севастянівка).
Про причини обшуків не повідомляється, російські силові відомства окупованого Криму ситуацію не коментують. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії намагається з’ясувати подробиці.
В анексованому Росією Криму продовжують порушувати права людини, зокрема вдаючись до обмеження свободи слова, заявила 2 липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Росію постійно закликають припинити переслідування в окупованому нею Криму.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ