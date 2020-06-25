У Росії й анексованому Криму незаконно утримують 94 українців – Кориневич

Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що на сьогодні на території Росії й анексованого нею Криму перебувають 94 українських політв’язні, близько 70 з них – кримські татари. Як повідомляє Офіс президента, Кориневич заявив про це 25 червня на брифінгу.

За його словами, питання про звільнення незаконно утримуваних громадян України представники української влади «постійно порушують» на міжнародному рівні.

«І, на нашу думку, справді важливо прийняти законодавче регулювання й ухвалити закон, який би стосувався гарантій соціального і правового захисту з боку держави політичних в’язнів, полонених та їхніх сімей», – додав Кориневич.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня на пресконференції заявив, що має намір домагатися повернення українських політв'язнів, які перебувають на території Росії і в анексованому нею Криму, після завершення епідемії COVID-19.

16 квітня відбувся черговий обмін утримуваними особами на Донбасі. Обмін відбувався в районі пропускного пункту «Майорське» під Горлівкою, повернулися на підконтрольну Києву територію 20 громадян України. При цьому в Офісі президента зазначили, що переговори щодо звільнення ув'язнених українців у Криму та Росії тривають.