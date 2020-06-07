Мати політв’язнів братів Абдуллаєвих: обидва в російських штрафних ізоляторах

Мати політв’язнів із Криму братів Абдуллаєвих, засуджених російськими судами і ув’язнених у Росії, Діляра Абдуллаєва повідомила, що обидва її сини, Теймур (Тимур) і Узеїр, перебувають у штрафних ізоляторах російських колоній.

«Засмучена. Тимурові продовжили покарання в штрафному ізоляторі до 20 червня, а тепер іще й Узеїра вже втретє видворяють у ШІЗО. Мої обидва сини в ШІЗО. А в мене лише вони двоє…» – написала вона у фейсбуці.

Вона не уточнила, звідки має таку інформацію.

Обидва брати Абдуллаєви, Теймур і Узеїр, яких російські суди засудили в так званих «сімферопольських справах «Хізб ут-Тахрір», у березні були доставлені для відбування покарання до двох окремих колоній у місті Салаваті в Башкортостані в Росії. Обидва, як і низка інших засуджених разом із ними і етапованих до тих же колоній, практично відразу потрапили до штрафних ізоляторів із особливо суворими умовами утримання. При цьому обидва брати мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Узеїра Абдуллаєва засудили в червні 2019 року до 13 років позбавлення волі, Теймура Абдуллаєва – до 17 років. Пізніше їм, як і іншим засудженим разом із ними, терміни зменшили на шість місяців.

Російська влада переслідує кримських татар і інших мешканців Криму-мусульман у кримінальних справах про «організацію або участь в діяльності терористичної організації», які стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір». Ця організація заборонена в Росії, і Москва насаджує цю заборону і на території окупованого нею українського Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.

Захисники заарештованих і засуджених у «справах Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.