Незабуті. Кримчани в очікуванні обміну. «Сімферопольська група 24-х» у «справі Хізб ут-Тахрір»

У грудні 2019 року тристороння контактна група з врегулювання конфлікту на Донбасі узгодила обмін «усіх встановлених на всіх встановлених». Обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня на КПВВ «Майорське» у Донецькій області. Після цього президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір домагатися звільнення кримчан, яких з політичних мотивів утримують в анексованому Криму та Росії.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова озвучувала різну кількість українських політв’язнів, які перебувають в ув’язненні в Росії: від 113 до 115, серед них понад 80 ‒ кримські татари. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри ‒ у Кримської правозахисної групи.

Більшість кримчан, які очікують обміну, ‒ кримські татари, вони фігурують у низці кримінальних справ, зокрема у «справах Хізб ут-Тахрір», «Таблігі Джемаат» (організації, заборонені в Росії, але дозволені в Україні, ‒ ред.). Правозахисники та адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за релігійною ознакою. Фігуранти цих кримінальних справ ‒ правовірні мусульмани.

Журналісти проєкту Крим.Реалії в серії публікацій «Незабуті» розповідають про кримчан, які очікують звільнення з СІЗО та в’язниць у Росії та в анексованому Криму. Про першу сімферопольську групу «справи Хізб ут-Тахрір» читайте тут, про севастопольську групу «справи Хізб ут-Тахрір» та братів Сейтосманових читайте тут. Про фігурантів «справи Таблігі Джемаат» та ялтинську групу «справи Хізб ут-Тахрір» читайте тут. Про переслідуваних мусульман із Бахчисарая читайте тут. Про фігурантів кримських справ про «тероризм» читайте тут. Історії мусульман зі «справи Хізб ут-Тахрір» з Красногвардійського, Білогірського та Сімферопольського районів, а також Великої Алушти описані тут.

У цьому матеріалі розповідається про фігурантів наймасштабнішої кримської справи з 2014 року. Вона об'єднує 24 фігуранти, усі ‒ кримські татари з Сімферополя та Сімферопольського району. Російські спецслужби звинувачують їх у зв’язках із «Хізб ут-Тахрір». Фігуранти справи це заперечують. Їхнє переслідування правозахисники теж називають політичним, оскільки всі, хто входить до «групи 24-х», є активістами, які до арешту підтримували співвітчизників, переслідуваних російською владою. Фігурантами справи є:

Шабан Умеров

Активіст руху «Кримська солідарність». До арешту активно допомагав сім'ям політв'язнів, які залишилися без годувальників. Мусульманин, який зберігає заповіти ісламу.

Звинувачується в організації осередку «Хізб ут-Тахрір». Провину не визнає. Вирок поки не ухвалений.

Під арештом перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі в нього дружина та троє дітей.

Ремзі Бекіров

Сімферополець, активіст «Кримської солідарності», громадський журналіст. До арешту висвітлював переслідування співвітчизників російською владою, підтримував співвітчизників у судах.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір». Провину заперечує. Вироку поки немає.

Під арештом перебуває з 28 березня 2019 року.

На свободі у нього дружина та троє дітей.

Різа Ізетов

Сімферополець, правозахисник, активіст «Кримської солідарності», громадський журналіст. До арешту висвітлював переслідування співвітчизників російською владою, вів відеотрансляції біля будинків кримчан під час обшуків, які проводили російські силовики.

Звинувачується у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Вирок поки не ухвалений.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

На волі в нього дружина та троє дітей.

Фарход Базаров

Активіст «Кримської солідарності». До арешту організовував передачі політв'язням у місця позбавлення волі.

Звинувачується у зв’язках із «Хізб ут-Тахрір». Вироку немає.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

На волі ‒ дружина та четверо дітей.

Руслан Сулейманов

Житель села Строганівка Сімферопольського району. Фізик за освітою. Активіст «Кримської солідарності», учасник одиночних пікетів «Кримські татари ‒ не терористи!» проти переслідувань співвітчизників російськими спецслужбами.

У березні 2019 року в нього вдома відбувся обшук. Руслана Сулейманова затримали за звинуваченням у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Вироку немає.

Під арештом перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі в нього дружина та троє дітей.

Рустем Сейтхалілов

Сімферополець. Активіст «Кримської солідарності». До арешту організовував передачі політв'язням-співвітчизникам. Звинувачується у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Провину не визнає. Вироку немає.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

На волі в нього залишилися дружина та троє дітей.

Джеміль Гафаров

Житель села Строганівка Сімферопольського району. Активіст «Кримської солідарності». До арешту регулярно відвідував кримські суди, підтримуючи співвітчизників. Звинувачується у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Вироку немає.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

Сейран Муртаза

Сімферополець. Активіст «Кримської солідарності», підтримував співвітчизників, яких переслідують російські силовики, відвідуючи суди над ними.

Звинувачується у зв'язках з «Хізб ут-Тахрір». Вироку немає.

Під арештом перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі в нього залишаються дружина та двоє дітей.

Алім Карімов

Cімферополець, активіст «Кримської солідарності». До арешту організовував передачі політв'язням співвітчизникам у місця позбавлення волі.

Звинувачується у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Провину не визнає. Вирок поки не ухвалений.

Під арештом перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі ‒ дружина та дитина.

Тофік Абдулгазієв

Сімферополець, активіст «Кримської солідарності». До арешту був звукооператором на зустрічах учасників цього руху, передавав передачі політв'язням-співвітчизникам і допомагав організовувати заходи для їхніх дітей.

Звинувачується у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Провину не визнає. Вироку немає.

Під арештом перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі в нього дружина і троє дітей.

Білял Аділов

Сімферополець, активіст. До арешту відвідував суди над політв'язнями-співвітчизниками. У 2017 році невідомі в масках викрали Біляла Аділова біля будівлі підконтрольного Росії Верховного суду Криму. Його доставили в кримське управління Слідкому Росії і зрештою оштрафували на 10 тисяч рублів за «застосування насильства та погроз до представника влади».

Зараз Біляла Аділова звинувачують у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Він провину не визнає. Вироку поки немає.

Під арештом він перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі в нього дружина і восьмеро дітей.

Меджит Абдурахманов

Сімферополець, активіст «Кримської солідарності». Учасник одиночних пікетів «Кримські татари ‒ не терористи!». Організовував передачі політв'язням співвітчизникам у місця позбавлення волі.

Звинувачується у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Він провину не визнає. Вироку поки немає.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

На волі ‒ дружина і троє дітей. Молодша дитина народилася після арешту батька.

Рустем Шейхалієв

Сімферополець. Громадський журналіст, активіст «Кримської солідарності». Висвітлював ситуацію в Криму в російських реаліях, зокрема, навколо переслідувань кримських татар.

Звинувачується у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір». Провину не визнає. Вироку немає.

Під вартою перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі залишаються дружина і троє дітей.

Сейтвелі Сейтабдієв

Сімферополець, активіст руху «Кримська солідарність». До арешту організовував передачі політв'язням у СІЗО.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії).

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року. Вироку немає.

На волі ‒ дружина і двоє дітей.

Яшар Муедінов

Житель села Біле Сімферопольського району, активіст руху «Кримська солідарність». Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

На волі в нього ‒ дружина і восьмеро дітей.

Іззет Абдуллаєв

Житель села Володимирівка Білогірського району. Активіст, до арешту регулярно відвідував суди в політичних справах у Криму.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

На волі ‒ дружина та дочка, яка народилася після арешту батька.

Асан Яніков

Сімферополець. Активіст, до арешту організовував передачі політв'язням у СІЗО.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом перебуває з 27 березня 2019 року.

Енвер Аметов

Активіст, до арешту регулярно відвідував суди у політичних справах у Криму.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі в нього ‒ дружина і троє дітей.

Акім Бекіров

Житель мікрорайону Кам'янка Сімферопольського району. Активіст, до арешту організовував передачі політв'язням у СІЗО.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом перебуває з 27 березня 2019 року.

На волі ‒ дружина та дитина.

Ерфан Османов

Активіст, до арешту регулярно відвідував суди у політичних справах у Криму.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

На волі ‒ дружина та двоє дітей.

Сервет Газієв

Активіст, до арешту регулярно відвідував суди у політичних справах у Криму.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом ‒ з 27 березня 2019 року.

На волі в нього дружина та двоє дітей.

Осман Аріфмеметов

Активіст, громадський журналіст «Кримської солідарності». До арешту висвітлював ситуацію в Криму в російських реаліях та організовував передачі політв'язням у СІЗО.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом ‒ з 28 березня 2019 року.

На волі в нього ‒ дружина та двоє дітей.

Владлен Абдулкадиров

Активіст, до арешту організовував передачі політв'язням у СІЗО.

Звинувачується у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії). Вироку немає.

Під арештом ‒ з 28 березня 2019 року.

На волі в нього ‒ дружина та двоє дітей.

Раїм Айвазов

Житель мікрорайону Кам'янка Сімферопольського району, активіст «Кримської солідарності». Зник вночі 17 квітня цього року під час перетину адмінкордону з материковою частиною України. Незабаром з’ясувалося, що його затримали співробітники ФСБ зі звинуваченням у причетності до «Хізб ут-Тахрір» (стаття 205.5 КК Росії).

Вироку немає.

Під арештом ‒ з 17 квітня 2019 року.

На волі в нього залишаються дружина та дитина.