Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 січня 2020, Київ 11:02
Новини | Політика

ДПСУ: на контролі перебувають понад 4000 людей через можливі відвідини окупованого Крим

Один з пунктів пропуска на адмінкордоні між материковою Україною та окупованим Кримом

Дивитись коментарі

Під контролем Державної прикордонної служби України перебувають кілька тисяч людей, яких перевіряють на предмет незаконного візиту до анексованого Криму. Про це керівник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації ДПСУ України Андрій Демченко сказав в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«Наразі у нас на контролі перебуває понад 4000 осіб через можливе відвідування Криму. Якщо говорити про тих, кому вже виписана заборона, то тільки той орган, який це зробив, може зняти її», – сказав він.

Демченко нагадав, що приїзд в Крим не через адміністративний кордон між материковою частиною України і анексованою територією є порушенням, оскільки згідно з постановою Кабінету міністрів інші пункти пропуску на півострів не функціонують.

Олександра Мітрошина
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Україна заборонить в’їзд російській блогерці, яка незаконно відвідувала Крим – МВС

«Виявляти осіб, які незаконно відвідували окуповану територію, вдається, якщо в Держприкордонслужбі є відповідна інформація від інших правоохоронних органів або доручення про заборону на в'їзд. Також прикордонники можуть керуватися інформацією, отриманою безпосередньо під час перетину громадянином кордону, якщо вдається встановити, що він незаконно відвідував Крим. Відмова у в’їзді в Україну стосується іноземців, а громадян України притягають до адміністративної відповідальності», – пояснив представник ДПСУ.

Він також вказав на те, що громадяни України можуть повідомляти в прикордонну службу про можливі випадки незаконного відвідування окупованих територій, і це стане підставою для вивчення кожного конкретного випадку.

Олександра Мітрошина
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У Києві затримали учасників протесту проти блогерки з Росії, поліція каже про дрібне хуліганство

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG