Україна заборонить в’їзд російській блогерці, яка незаконно відвідувала Крим – МВС

Україна заборонить в’їзд російській блогерці Олександрі Мітрошиній, яка раніше незаконно відвідувала Крим, але наразі вона в’їхала до України законно, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

«Росіянка Олександра Мітрошина не мала заборони на в’їзд в Україну. Кордон вона перетнула через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не встановили, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим. Тому вона і перетнула кордон з нашою державою. Після конфлікту, який трапився вчора, прикордонники оголосять про заборону в’їзду блогерці Мітрошиній в подальшому», – мовиться в заяві МВС із приводу конфлікту, який стався 6 січня в Києві між прихильниками блогерки й активістами, які прийшли зірвати її виступ.

«Якщо ви стали свідками неправомірних дій правоохоронців під час вчорашнього конфлікту і маєте докази, будь ласка, надайте їх для проведення відповідних слідчих дій. Дякуємо за активну громадську позицію та відстоювання державних інтересів», – заявили в міністерстві про скарги активістів на неправочинні, на їхню думку, дії поліції, яка їх затримала.

У заяві також згадано, що в середньому за добу прикордонники відмовляють у в’їзді 20–30 громадян Росії, на яких спрацювала база даних про заборону в’їзду чи перевищення терміну перебування або відносно яких вдається встановити, що вони незаконно відвідували окуповані території. Протягом 2019 року понад 7 тисяч 300 громадян Росії не змогли в’їхати в Україну, додали в МВС.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зі свого боку, заявив інтернет-виданню «Українська правда», що термін заборони на в’їзд для блогерки може становити три роки.

Попереднього дня, 6 січня, поліція в Києві затримала двох активістів громадянського руху «Відсіч», що намагалися зірвати виступ російської блогерки, яка раніше відвідувала окупований Крим на порушення законів України.

Як заявили в русі, в столиці України повинна була виступити блогерка з Росії Олександра Мітрошина, яка, зокрема, раніше працювала на російському державному прокремлівському телеканалі «Росія-1». «Активісти прийшли запитати в неї про причини порушення державного кордону України та поставити просте запитання: «Чий Крим?» Однак у відповідь від її фанатів отримали погрози, навіть убивством», – написав рух у фейсбуці.

«Відсіч» стверджувала, що активістів Леоніда Овчаренка і Олексія Кальницького, яких відпустили з відділку поліції через три години після затримання, затримували «незаконно», Овчаренка, як заявили в русі, при цьому побили, але поліція, як кажуть у русі, не дозволила його шпиталізації. «На них склали протоколи про адміністративне затримання за про порушення ст. 173 КУпАП – «дрібне хуліганство». Тепер ми чекаємо на суд», – повідомили у «Відсічі».

Інший учасник акції руху Олександр Іванов так повідомляв про наміри активістів: «Відповідати, чий Крим, відмовляється. Будемо видворяти».

Пізніше він додав, що прихильник блогерки, який вступив із активістами в конфлікт і, за їхніми словами, напав на них, сам з’явився до поліції.

Поліція Києва, зі свого боку, повідомила про інцидент 6 січня так: «Сьогодні до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Козацька невідомі особи конфліктують і висловлюються нецензурною лайкою. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції. На зауваження поліцейських та законні вимоги припини свої дії особи не реагували. Їх було неодноразово попереджено про затримання у разі невиконання законних вимог. У результаті двох громадян, які порушували громадський порядок, патрульні доставили до Голосіївського управління поліції».

Як поінформувала поліція Києва у фейсбуці, у приміщенні відділу поліції патрульні склали на двох затриманих адміністративний протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. «Згодом правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство на чоловіка, котрий конфліктував із раніше доставленими до управління поліції молодиками. На цей час усіх учасників події відпустили», – мовилося в повідомленні.

Заяв активістів про їхнє побиття поліція не коментувала.

Тим часом Олександра Мітрошина, яка проводила в Києві «зустріч із підписниками», назвала провокаторами активістів «Відсічі», які запитали в неї: «Чий Крим?» Як написала вона в інстаґрамі, після «зриву» її виступу вона втекла. «Прийшли три провокатори на політичну тему в контексті Росії й України. Зірвали зустріч, звинувачували мене в різних речах, кричали, через півгодини побилися», – написала вона. Блогерка також вибачилася перед підписниками, які прийшли.

Крім того, вона також запевнила в телеґрамі, що не підтримує анексію Криму і не має нині стосунку до державних російських ЗМІ, а її зустріч не мала ніякого політичного підтексту.

2017 року Мітрошина хвалилася в соцмережах відвідинами окупованого Криму, в який вона не в’їжджала в установленому українським законодавством порядку. Станом на вечір 6 січня ці дописи вже стали недоступними.