У центрі Запоріжжя на знак підтримки кримських татар підняли їх прапор

26 червня центрі Запоріжжя на площі Фестивальній відбулася акція до Дня кримськотатарського прапора. Під час неї учасники акції, заспівавши гімн України, підняли кримськотатарський прапор на флагшток, встановлений на центральній площі міста. Там він знаходитиметься упродовж доби поряд з національними прапором, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Акція дуже символічна. На цій акції ми підіймаємо прапор кримських татар. Залучаємо людей, запрошуємо для того, щоб вони для себе теж усвідомили, що якщо вони бачать флаг блакитний з золотою тамгою, то це прапори кримських татар. Це жодним чином не політична акція, це акція підтримки кримських татар, корінного народу Криму. Тому у цей день хочеться просто нагадати, що у нас є в Україні унікальний народ – кримські татари, які пройшли дуже важкий шлях, яких переслідували, яких депортували. Але хочеться сподіватися, що прийде той день, коли вони зможуть вільно дихати на своїй землі у Криму звільненому, деокупованому», – розповіла представниця організації «Ана Юрт», що організувала акцію, кримчанка Наталя.

Учасники акції також роздавали перехожим кримськотатарські прапорці, аби нагадати про ситуацію в Криму та таким чином підтримати кримських татар.

Акція з підняття кримськотатарського прапору на центральному флагшткові Запоріжжя відбувається четвертий рік поспіль.

День кримськотатарського прапора почали відзначати кілька років тому в Криму. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар – полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотого кольору.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».