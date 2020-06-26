Кримські татари відзначають День національного прапора

Кримські татари 26 червня відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі у 1991 році.

Як повідомив голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, МЗС України дав директиву посольствам країни по всьому світу підняти сьогодні разом із державним прапором України і прапор кримських татар.

«Вранці в багатьох країнах, де є дипломатичні представництва України, поряд з державним прапором України майорітиме кримськотатарський національний прапор. І в багатьох країнах, де є хоча б маленька кримськотатарська діаспора, вони прийдуть, і разом з українськими дипломатами братимуть участь у цій церемонії», – повідомив Чубаров.

Серед країн, де проходитимуть заходи, Чубаров згадав Болгарію, Туреччину і США.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу також звернувся до керівництва Асоціації міст України з ініціативою щодо підняття кримськотатарського прапора разом із державним прапором України на флагштоках біля будівель міських рад міст – обласних центрів 26 червня.

Прапор кримських татар є полотном небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотистого кольору.